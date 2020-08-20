Samsung Galaxy M51, teknik özellikleriyle görüntülendi!

Samsung, yakın zaman içinde Galaxy M31, Galaxy M01 ve gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihazı duyurdu. Şirket, şimdi ise SM-M515F model numarasına sahip Samsung Galaxy M51 adlı akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkındaki bazı sertifikalar ve raporlar sızdırıldı. Raporlara göre cihaz, gelecek ay Hindistan’da satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy M51 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Samsung Galaxy M51, son sızıntılara göre Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Galaxy M serisinin en çok öne çıkan özelliklerinden biri bataryasıdır. Bu cihazda da 7000 mAh değerinde devasa bir pil bulunacak. Samsung daha önce 6000 mAh değerinde bataryası ile Galaxy M30s’i tanıtmıştı. Geçtiğimiz senenin telefonu olmasına rağmen bu değer oldukça etkileyiciydi. Şimdi ise Samsung bunu bir adım daha öteye taşıyarak 7000 mAh değerinde bataryası ile Galaxy M51’i tanıtacak.

Galaxy M51, arka tarafta muhtemelen 64 MP ana kamerası bulunan dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Ana kamera sensörünün Samsung ISOCELL olacağı tahmin ediliyor. Samsung‘un diğer orta segment akıllı telefonlarındaki gibi AMOLED bir ekranı bu telefonda kullanması muhtemel gözüküyor. Ayrıca bazı sızıntılara göre bu ekran 6.67 inçlik FHD+ çözünürlüklü olacak. Diğer teknik detaylara baktığımızda ise cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, NFC ve Bluetooth 5.0 bulunacağı söyleniyor. Galaxy M51 hakkında gelecek haftalarda daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.