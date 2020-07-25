Samsung Galaxy M51, kamera özellikleri belli olmuş olabilir!

Samsung firmasının yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın kamera özellikleri belli oldu.

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Samsung Galaxy M51, 64 MP ana kamera ile geliyor!

Samsung, M serisi cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni cihazı Galaxy M51 hakkında ortaya çıkan son bilgilere göre, cihazın kamera özellikleri ve kurulumu belli oldu. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre cihaz, dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılayacak. Ana kameranın 64 MP olacağı iddia edilir iken, 12 MP değerinde ultra geniş açı kamerası ve henüz değerleri bilinmeyen iki kameranın daha cihazda yer alması bekleniyor. Tahmin edilen tasarım detaylarına göre cihaz, son dönemde Samsung yapımı telefonlarda göremeye çok alıştığımız delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacak. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusunun arka tarafa yerleştirilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, görünüşe göre gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerinin yer alması beklenen cihazın bataryasının ise daha önce görülmemiş kadar büyük olması bekleniyor. Ortaya atılan iddialara göre, 7000 mAh gibi güçlü bir bataryaya sahip olacak cihazda 15 W hızlı şarj desteği yer alacak. Çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, ortaya çıkan bu gelişmelerin ardından cihazın sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşması bekleniyor.