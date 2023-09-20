Samsung’un Galaxy M Serisi’ne yeni bir akıllı telefon ekleniyor. Galaxy M44 5G, son Geekbench listesi ve Kore’den aldığı sertifika ile lansmana yaklaşıyor gibi görünüyor. Kore’nin NRRA sertifikasyon ajansı, bu yeni akıllı telefonun bir 5G cihazı olduğunu ve üretiminin Vietnam ve Kore’de gerçekleştiğini doğruladı. İşte Samsung’un yeni canavarı hakkında bildiklerimiz!

Samsung Galaxy M44 5G’nin Yaklaşan Lansmanı Heyecan Yaratıyor!

NRRA web sitesine göre, bu akıllı telefonun Kore varyantı için sertifikasyon alındı. Bu telefonun, daha önce Hindistan’da piyasaya sürülen ve bugün ülkemizde ön siparişe açılan Galaxy M34 5G’nin halefi olarak lanse edilmesi bekleniyor. Lansman tarihi henüz kesinleşmese de, bu yeni modelin biraz erken piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu akıllı telefon, geçtiğimiz haftalarda Geekebench’te de görüldü ve bazı temel özellikleri açığa çıkarıldı. Cihaz, “Lahaina” kod adıyla anılıyor ve 6GB RAM ile güçlendirilmiş bir Snapdragon 888 yonga seti taşıyor. Bu yonga seti, maksimum 2.84GHz saat hızı ve Adreno 660 GPU’su ile 2021 yılının amiral gemisi işlemcisi olarak nam salmıştı. Ayrıca, Samsung’un yeni canavarı Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor.

Samsung Galaxy M44 5G, Kore, Hindistan ve diğer bazı ülkelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy M34 5G’den daha üstün özelliklerle donatılacağı kesinleşen akıllı telefon, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip devasa bir Super AMOLED ekran ile donatılabilir.

Cihazın büyük bir bataryaya ve gelişmiş OIS destekli bir kamera kurulumuna sahip olacağı söylense de, henüz bu konuda kesin bilgilere sahip değiliz. Bizler de Samsung’un bu yeni canavarını merakla bekliyoruz.

Bu süreçte, Vivo gibi diğer güçlü rakiplerden de karşı ataklar gelebilir. Orta seviye akıllı telefon pazarında rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!