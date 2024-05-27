Samsung Galaxy M35 5G, güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatı ile orta seviye telefon pazarına bomba gibi düştü. Samsung, orta sınıf akıllı telefon serisine yeni bir üye ekledi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy M34’ün halefi olarak tanıtılan Galaxy M35 5G, Brezilya’da resmi olarak satışa sunuldu. Yeni model, geliştirilmiş donanımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Galaxy M35 5G özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy M35 5G Özellikleri

Samsung M35 5G, 6,6 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip S-AMOLED ekranı ile göz kamaştırıyor. Ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.000 nit’e kadar parlaklık sunarak kullanıcılara yüksek kaliteli bir görüntü deneyimi vadediyor. Eski modelde bulunan yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, bu modelde ekran içine entegre edilmiş ve tek hoparlör sistemi çift stereo hoparlörle değiştirilmiş. Bunlar bile cihazı orta seviyede kral yapmaya yetecek özellikler.

Ön tarafta nokta çentiğe yerleştirimiş 13 megapiksel selfie kamerası bulunan cihazın arka yüzeyinde ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kuruluma 50 megapiksel OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı lens ve 2 megapiksel makro kamera dahil. Galaxy M35, Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi ile çalışıyor ve Samsung, dört yıl boyunca Android güncellemeleri ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlayacağını taahhüt ediyor.

Galaxy M35’in kalbinde Exynos 1380 yonga seti bulunuyor ve bu işlemci 8GB RAM ile destekleniyor. 6.000 mAh kapasiteli pili 25W hızlı şarj desteği sunuyor, ancak kutudan şarj cihazı çıkmıyor. Depolama açısından, cihaz 256GB dahili hafıza ve microSD kart desteği ile genişletilebilir depolama imkanı sağlıyor.

Diğer önemli özellikler arasında çift SIM, 5G desteği, Wi-Fi 6, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi sayesinde cihazın uzun süreli kullanımlarda performansı yüksek seviyede kalıyor. Galaxy M35, 162,3 x 78,6 x 9,1 mm boyutlarında ve 222 gram ağırlığında.

Samsung Galaxy M35 5G, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy A35 ile benzerlikler taşıyor. En belirgin farklar arasında farklı renk seçenekleri ve A35’in nispeten daha küçük olan 5.000 mAh pili yer alıyor.

Samsung Galaxy M35 5G Fiyatı

Samsung Galaxy M35 5G fiyatı 525 dolar olarak belirlenmiş durumda. Cihaz, Koyu Mavi, Açık Mavi ve Gri renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Galaxy M35 5G’nin önümüzdeki haftalarda Türkiye ve diğer pazarlarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung bu cihazla orta seviye telefon pazarını domine edecek.

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Sonuç olarak, Samsung Galaxy M35 5G, üst düzey özellikleri ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Güçlü performans sunan Exynos 1380 yonga seti, yüksek kapasiteli bataryası ve kaliteli kamera sistemi ile bu cihaz, orta sınıf segmentinde sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

Galaxy M35 5G Özellikleri

Ekran: 6,6 inç S-AMOLED, 120Hz yenileme hızı

6,6 inç S-AMOLED, 120Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 1380

Exynos 1380 RAM: 8GB

8GB Depolama: 256GB, microSD kart yuvası

256GB, microSD kart yuvası Arka Kamera: 50MP birincil kamera f1.8, 8MP geniş f/2.2 ve 2MP makro f/2.4

50MP birincil kamera f1.8, 8MP geniş f/2.2 ve 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 13MP

13MP Pil: 25W hızlı şarj, 6.000 mAh boyutunda batarya, USB Type-C şarj

25W hızlı şarj, 6.000 mAh boyutunda batarya, USB Type-C şarj Boyutlar ve Ağırlık: 162,3 x 78,6 x 9,1 mm, 222 gr

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