Samsung Galaxy M32 teknik özellikleriyle Geekbench’te görüldü

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Samsung, Galaxy ailesine katmaya devam ettiği yeni modellerle akıllı telefon dünyasında hızını kesmiyor. Son dönemde gözünü bütçe dostu ve orta segment telefonlara diken Güney Koreli üretici, hatırlayacağınız üzere yakın zamanda Galaxy A52 ve A72 modellerini tanıtmıştı. Hatta, bu telefonlardan A52 ülkemizde yeni faaliyete geçen Samsung üretim tesisinin ilk ürünlerinden biri olmuştu. Son yıllarda amiral gemileriyle istediği başarıyı yakalamayan markaya, bu A ve M serisi telefonları hayat vermekte. Tabi, şirket de bu durumun avantajını sonunu kadar kullanmak istiyor. Bundan dolayı, firmanın bu serilerin son modelleri olan M42, A22, A52 ve A72 gibi telefonlara 5G bağlantısı eklediğini bile görmekteyiz. Görünüşe göre, bu modeller Samsung’un bu yıl için bütçe dostu telefonlardaki son hamleleri değil. Zira, şirketin sevilen M serisinin yeni modeli olan M32’nin çıkışı kesinleşti. İşte Geekbench’te ortaya çıkan Samsung Galaxy M32 modelinin tüm özelllikleri…

Samsung Galaxy M32 Geekbench’e uğradı ve teknik özellikleri belli oldu

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Samsung’un sevilen Galaxy M serisinin son üyesi olacak M32’nin teknik özelliklerini bugün itibariyle öğrenmiş bulunuyoruz. Geekbench’te görüntülenen telefonun model numarası SM-M325FV. Bu numaradan da anlayabileceğiniz üzere, cihaz açıkça yeni M32’yi işaret ediyor. M31’in başarısının ardından büyük umutlar beklenen M32’nin teknik özelliklerinin hiç de kötü görünmediğini söylemeliyiz.

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Teknik özellikler tarafında en çok dikkat çeken kısım ise “Titan Marmot” ana kartı. Başka bir deyişle, cihaz gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alacak. İş gören cinste bir işlemci olan Helio G80, 2.00 GHz hızında iki adet Cortex-A75 ve 1.8 GHz hızında 6 adet Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Buna ek olarak, grafik tarafında ise gücünü Mali-G57 GPU’sundan alıyor. Telefondaki Helio G80’in Geekbencth’teki performansına bakarsak da, tek çekirdekte 361 ve çoklu çekirdekte 1,253 skorlarını aldığını görebiliyoruz. Her ne kadar çok iyi skorlar olmasa da, telefonun performansını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için fiyatını da görmemiz gerekiyor.

İşlemciye ek olarak, Geekbench’ten gördüğümüz diğer bir özellik ise telefonun RAM’i. M32, 6GB RAM ile gelecek. Açıkcası, giriş seviyesi bir model olduğunu düşündüğümüzde, 6GB RAM gayet iyi demek mümkün. Ayrıca, cihazın 5G bağlantısına sahip olmayacağı ve 4G ile geleceği de nerdeyse kesin. Bunun yanında, cihazın kutudan Android 11 ile çıkacağını da ekleyelim. Arayüz kısmında ise , M32’nin One UI 3.0’la gelmesi bekleniyor. Son olarak, her ne kadar kesin olmasa da, cihazın depolama kapasitesinin 64GB olacağı söylenmekte.

DEKRA sertifikasyonunda bataryası da belli olmuştu

Samsung Galaxy M32 hakkında Geekbench’ten öğrendiklerimize ek olarak, cihazın bildiğimiz diğer bir teknik özelliği de pil kapasitesi. Zira, cihaz geçtiğimiz haftalarda DEKRA sertifikasyonunda görüntülenmişti. Buna göre, M32 6,000 mAh’lik bir batarya ile gelecek. Yine giriş ve orta segment dolaylarında bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde, bu pil kapasitesi gayet iyi gözüküyor. Tabi, pil performansında başka bir çok faktörün etkisi olsa da, bu rakama bakarak cihazın bir günü çok rahat bir şekilde çıkaracağını söylemek mümkün.

M32, A32 4G modeline benzeyecek

Cihaz hakkındaki söylentilerden bir diğeri ise, özellikle tasarım açısından A32 4G’ye benzeyeceği. Tabi, bu kesin bir bilgi değil. Ancak gelin geçtiğimiz Şubat’ta tanıtılan A32’yi bir hatırlayalım. A32 de tıpkı Samsung Galaxy M32 gibi gücünü Mediatek Helio G80 işlemcisinden alıyor. A32 6.4 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü 1080P iken, tazeleme hızı ise 90Hz. Cihaz ekran altı bir parmak okuyucuya sahip. Bu özelliğin M32’de de yer alması beklenmekte. A32 5000 mAh’lik piliyle batarya tarafında M32’nin bir hayli gerisinde. Neyse ki, M32’nin 6000 mAh’lik bir pille geleceğinden eminiz. Batarya konusunda M32 konusunda bize ipucu verebilecek bir özellik ise A32’nin 15W’lık şarj hızı. Bu konuda Çinli rakiplerinin genelde gerisinde kalan Samsung’un, M32’de de 15W ile gelmesi şaşırtmayacaktır.

M32 için A32’den ipucu çıkarabileceğimiz diğer bir taraf ise kamera departmanı. A32, 20MP’lik bir ön kamera ve 64MP; 8MP ultra geniş açı; 5MP derinlik; 5MP makro sensörleriyle dörtlü bir arka kamera modülüne sahip. Markaya yakın kaynaklar M32’nin de bununla aynı veya çok benzeyen bir kamera modülüyle gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyor.

Not: Haberde kullanılan görseller Samsung Galaxy M32’ye ait değildir. Cihazın henüz bir görseli olmadığı için temsil amacıyla kullanılmıştır.

Samsung Galaxy M32 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat beklentiniz ne? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın:)

Kaynak: GSMArena, GizChina, MySmartPrice