Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M32 teknik özellikleriyle Geekbench’te görüldü
Samsung, Galaxy ailesine katmaya devam ettiği yeni modellerle akıllı telefon dünyasında hızını kesmiyor. Son dönemde gözünü bütçe dostu ve orta segment telefonlara diken Güney Koreli üretici, hatırlayacağınız üzere yakın zamanda Galaxy A52 ve A72 modellerini tanıtmıştı. Hatta, bu telefonlardan A52 ülkemizde yeni faaliyete geçen Samsung üretim tesisinin ilk ürünlerinden biri olmuştu. Son yıllarda amiral gemileriyle istediği başarıyı yakalamayan markaya, bu A ve M serisi telefonları hayat vermekte. Tabi, şirket de bu durumun avantajını sonunu kadar kullanmak istiyor. Bundan dolayı, firmanın bu serilerin son modelleri olan M42, A22, A52 ve A72 gibi telefonlara 5G bağlantısı eklediğini bile görmekteyiz. Görünüşe göre, bu modeller Samsung’un bu yıl için bütçe dostu telefonlardaki son hamleleri değil. Zira, şirketin sevilen M serisinin yeni modeli olan M32’nin çıkışı kesinleşti. İşte Geekbench’te ortaya çıkan Samsung Galaxy M32 modelinin tüm özelllikleri…
Samsung Galaxy M32 Geekbench’e uğradı ve teknik özellikleri belli oldu
Samsung’un sevilen Galaxy M serisinin son üyesi olacak M32’nin teknik özelliklerini bugün itibariyle öğrenmiş bulunuyoruz. Geekbench’te görüntülenen telefonun model numarası SM-M325FV. Bu numaradan da anlayabileceğiniz üzere, cihaz açıkça yeni M32’yi işaret ediyor. M31’in başarısının ardından büyük umutlar beklenen M32’nin teknik özelliklerinin hiç de kötü görünmediğini söylemeliyiz.
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Teknik özellikler tarafında en çok dikkat çeken kısım ise “Titan Marmot” ana kartı. Başka bir deyişle, cihaz gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alacak. İş gören cinste bir işlemci olan Helio G80, 2.00 GHz hızında iki adet Cortex-A75 ve 1.8 GHz hızında 6 adet Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Buna ek olarak, grafik tarafında ise gücünü Mali-G57 GPU’sundan alıyor. Telefondaki Helio G80’in Geekbencth’teki performansına bakarsak da, tek çekirdekte 361 ve çoklu çekirdekte 1,253 skorlarını aldığını görebiliyoruz. Her ne kadar çok iyi skorlar olmasa da, telefonun performansını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için fiyatını da görmemiz gerekiyor.
İşlemciye ek olarak, Geekbench’ten gördüğümüz diğer bir özellik ise telefonun RAM’i. M32, 6GB RAM ile gelecek. Açıkcası, giriş seviyesi bir model olduğunu düşündüğümüzde, 6GB RAM gayet iyi demek mümkün. Ayrıca, cihazın 5G bağlantısına sahip olmayacağı ve 4G ile geleceği de nerdeyse kesin. Bunun yanında, cihazın kutudan Android 11 ile çıkacağını da ekleyelim. Arayüz kısmında ise , M32’nin One UI 3.0’la gelmesi bekleniyor. Son olarak, her ne kadar kesin olmasa da, cihazın depolama kapasitesinin 64GB olacağı söylenmekte.
DEKRA sertifikasyonunda bataryası da belli olmuştu
Samsung Galaxy M32 hakkında Geekbench’ten öğrendiklerimize ek olarak, cihazın bildiğimiz diğer bir teknik özelliği de pil kapasitesi. Zira, cihaz geçtiğimiz haftalarda DEKRA sertifikasyonunda görüntülenmişti. Buna göre, M32 6,000 mAh’lik bir batarya ile gelecek. Yine giriş ve orta segment dolaylarında bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde, bu pil kapasitesi gayet iyi gözüküyor. Tabi, pil performansında başka bir çok faktörün etkisi olsa da, bu rakama bakarak cihazın bir günü çok rahat bir şekilde çıkaracağını söylemek mümkün.
M32, A32 4G modeline benzeyecek
Cihaz hakkındaki söylentilerden bir diğeri ise, özellikle tasarım açısından A32 4G’ye benzeyeceği. Tabi, bu kesin bir bilgi değil. Ancak gelin geçtiğimiz Şubat’ta tanıtılan A32’yi bir hatırlayalım. A32 de tıpkı Samsung Galaxy M32 gibi gücünü Mediatek Helio G80 işlemcisinden alıyor. A32 6.4 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü 1080P iken, tazeleme hızı ise 90Hz. Cihaz ekran altı bir parmak okuyucuya sahip. Bu özelliğin M32’de de yer alması beklenmekte. A32 5000 mAh’lik piliyle batarya tarafında M32’nin bir hayli gerisinde. Neyse ki, M32’nin 6000 mAh’lik bir pille geleceğinden eminiz. Batarya konusunda M32 konusunda bize ipucu verebilecek bir özellik ise A32’nin 15W’lık şarj hızı. Bu konuda Çinli rakiplerinin genelde gerisinde kalan Samsung’un, M32’de de 15W ile gelmesi şaşırtmayacaktır.
M32 için A32’den ipucu çıkarabileceğimiz diğer bir taraf ise kamera departmanı. A32, 20MP’lik bir ön kamera ve 64MP; 8MP ultra geniş açı; 5MP derinlik; 5MP makro sensörleriyle dörtlü bir arka kamera modülüne sahip. Markaya yakın kaynaklar M32’nin de bununla aynı veya çok benzeyen bir kamera modülüyle gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyor.
Not: Haberde kullanılan görseller Samsung Galaxy M32’ye ait değildir. Cihazın henüz bir görseli olmadığı için temsil amacıyla kullanılmıştır.
Samsung Galaxy M32 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat beklentiniz ne? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın:)
Kaynak: GSMArena, GizChina, MySmartPrice
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Akıllı Telefonlar
Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok gelir elde eden 2. üretici olsa da; kafalarda hala soru işaretleri var
2021 yılının 1. çeyreğinde yapılan akıllı telefon satışlarıyla ilgili olarak Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Samsung, en çok gelir elde eden 2. üretici oldu. Bunun yanı sıra Samsung adetsel bazda da dünyanın en çok satış yapan üreticisi konumunda.
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Samsung büyük bir toparlanma göstermiş olsa da; geçen yıla kıyasla yaşanan düşüş devam ediyor
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, Covid-19 krizi Çin’de kendini çoktan göstermiş olsa da; Avrupa ve Amerika gibi bölgeler sürecin henüz başındaydı ve hastalığın gerçek yüzüyle henüz tanışmamışlardı. Salgın bütün dünyada önüne geçilemez bir hal aldığı zamansa, bu durumdan en çok etkilenen üretici Samsung olmuştu. Fakat bu noktada, neden Samsung’un Covid-19 salgını sürecinde en çok etkilenen akıllı telefon üreticisi olduğunu da açıklamamız lazım.
Bildiğiniz gibi dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’de Samsung, Covid-19 salgını öncesinde bile ülke içindeki pazar payını ve gücünü yitirmişti. Bu yüzden ilk başta Çin’de başlayan kısıtlama ve kapanmalardan Samsung negatif anlamda etkilenmemişti. Samsung’un yaşadığı problemlerin başlangıcıysa satış anlamında liderliğe oynadığı ve alım gücünün yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde ve A.B.D. gibi büyük pazarlarda da bütün bu kapanmaların ve ekonomik çalkantıların başlaması oldu. Güçlü olduğu pazarlarda, insanların kapanmalar ve kısıtlamalardan etkilenerek tüketimi azaltmaya başlamasıyla da Samsung; global pazardaki gücünü de yitirmeye başlamıştı. Günümüzde de, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde normale dönüş süreci aşılamaya bağlı olarak hızlansa da; hala pandemi öncesi seviyelere gelemedi. İşte bundan dolayı Samsung da, her ne kadar pazar payını ve gelirlerine artırsa bile maalesef pandemi öncesi dönemdeki başarılarını mumla arıyor. Üstüne üstlük bütün Çinli üreticiler pandemiye rağmen büyümeye devam ederken; Samsung’un eski günlerine hala uzak olması da tehlike çanlarının Samsung adına çalmaya devam ettiğinin bir diğer sinyali olarak gözüküyor. Bu yıl yakaladığı başarıya rağmen Samsung’un hasılat payı da, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %20.2’yken,bu yıl %17.5 olarak açıklandı.
Counterpoint Research tarafından açıklanan satış adedi verilerine göre Samsung 2021 yılının ilk çeyreğinde 76.8 milyon adet akıllı telefon satmış durumda. Bu satış adediyle Samsung global pazardaki satışların %21.7’sini gerçekleştirmiş oluyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemindeyse %19.9’du.
Samsung’un bu düşüşü bize neyi anlatıyor
Samsung’un yaşadığı bu durum bize, şirket her ne kadar satış adetlerini artırsa da ciro anlamında düşüş yaşadığını gösteriyor. Bunun en büyük sebebi de; Samsung’un satışlarının amiral gemisi modellerden ziyade alt ve orta segmente yönelmiş olmasından kaynaklı. Yani Samsung artık amiral gemisi modellerini dünya genelindeki kullanıcıya bir türlü beğendiremiyor. Bu noktada Samsung’un amiral gemisi modellerinin artık çok yüksek fiyat seviyelerine gelmesi ve beklenen yenilikleri sunamamasının etkisi olabilir. Böylelikle Samsung premium cihaz satın almayı düşünen müşterilerden ziyade uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılara daha çok ulaşmış da diyebiliriz. Zaten bir süredir gözlemlediğimiz üzere Samsung’un A serisi gibi fiyat odaklı serilerinde çok daha fazla model görmeye başladık. Bu da Samsung’un yeni stratejisinin bir sonucu diyebiliriz.
Diğer yandan Apple zirvede yer almaya devam ediyor
iPhone 12 modelleriyle beklediği başarıyı yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %34.4 olan hasılat payını %42’ye çıkarmayı başardı. Apple için de, karşısındaki rakipler günden güne çoğalsa da işlerin hala yolunda gittiğini söylemek mümkün. Apple’a ek olarak bu dönemde hasılat paylarını artırmayı başaran diğer şirketler arasında en çok dikkat çekenler de, Oppo, Vivo ve Xiaomi oldu.
Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre dünya geneli akıllı telefon pazarı da; 113 milyar USD’lik bir hacme sahip. Bu rakam da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %35 oranında artmış durumda.
Samsung’un aksine birçok şirket için işler iyiye gidiyor gibi görünse de; yarı iletken malzemelerde yaşanan kıtlıktan dolayı yakın zamanda donanım maliyetleri de daha yukarıya çıkabilir ve bu da; yeni üretilecek her bir akıllı telefonun maliyetinde artışa yol açabilir. Bu durum maalesef ki, tüketici elektroniği sektöründe negatif bir etki yaratabilir. Eldeki verilere göre beklenen maliyet artışının %5 – %10 aralığında olması bekleniyor. Umarız yakın bir dönemde hem Covid-19 krizi hem de tedarik krizi çözülür ve pandemi öncesi günlerimize geri dönebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
POCO F3 ve POCO X3 Pro Satışa Çıkıyor! | Fiyatlar Belli Oldu!
Son dönemde Poco X3 NFC gibi cihazlarıyla yakaladığı fiyat / performans dengesiyle öne çıkan Poco markası, F3 ve X3 Pro modellerini de ülkemizde satışa sundu. Poco F3, işlemci, ses kalitesi ve ekranıyla öne çıkarken; Poco X3 Pro da, 120 Hz tazeleme hızına sahip HDR 10 destekli ekranı ve X3 NFC’ye göre daha üst seviyeye taşınan işlemci gücüyle öne çıkıyor.
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Poco F3 neler sunuyor?
Şirket tarihinde şuana kadarki en güçlü model olan Poco F3, Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisiyle sunuluyor. Bu yonga seti üzerinde aynı zamanda 5G desteği de mevcut. Adreno 650 grafik işlemcisine de sahip olan F3, oyun performansıyla öne çıkıyor. 6,67 inç E4 AMOLED ekrana sahip olan cihaz; ses tarafında da Dolby Atmos desteğine ve stereo hoparlörlere sahip. Bu sayede F3, sıklıkla telefon üzerinden içerik tüketen kullanıcılar için avantajlı bir seçenek olacak gibi görünüyor. Sadece içerik tüketen kullanıcılarla da kalmayan F3, oyun severler için bu panel üzerinde 120 Hz tazeleme hızına da sahip. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi yaşatabiliyor. Yüksek ekran tazeleme hızının bir diğer avantajı da, sosyal medya platformlarında veya telefon içi menülerde gezindiğiniz zaman; çok daha yumuşak ve akıcı bir arayüz deneyimi sunabiliyor olması. Ayrıca 360 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da Poco F3, PUBG ve Wild Rift gibi reflekslerinizin önemli olduğu rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabiliyor. Ek olarak; HDR 10+ desteğinin bulunması da görüntü ve renk anlamında birçok kullanıcıyı memnun edecektir.
Ekran tarafındaki tasarıma bakınca da; delikli bir ön kamera tasarımına sahip olan cihazın bu bölgedeki çentiğinin çok ufak seviyede kaldığını görüyoruz. Poco bu algıyı yaratmayı da, 2,76 mm boyutundaki nokta çentikle başarmış. Cihazın genel tasarımına baktığımızda da, cihazın 7.8 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Bu noktada cihazın gayet ince olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın 196 gram olduğunu göz önüne alırsak; ağırlık olarak psikolojik sınırın altında kaldığını da söyleyebiliriz. Yani özetle bizi güçlü ve hafif bir cihaz bekliyor. Bu hafifliğin yanında Poco, F3’ü Corning Gorilla Glass 5’le destekleyerek; dayanıklılıktan da ödün vermemeye çalışmış.
Cihazda kullanılan pil kapasitesi de 4.520 mAh olarak tercih edilmiş. Ayrıca kutu içerisinde sunulan 33W hızlı şarj aleti sayesinde cihazı 52 dakika civarında bir süre zarfında %100 şarja ulaştırabilmeniz mümkün.
Poco X3 Pro neler sunuyor?
Poco X3 NFC modelinden daha iyi bir işlemciye sahip olan X3 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 860 işlemcisine sahip. Poco X3 Pro’da grafik işlem tarafında da Adreno 640 bulunuyor. Bu sayede X3 NFC’nin gösterdiği performansın çok daha fazlasını görebilmemiz mümkün. Ekran tarafında da Poco X3 Pro, 120 Hz tazeleme hızını destekleyebiliyor. Bu sayede gerek sosyal medyada, gerek arayüzde gezinirken veya oyun oynarken akıcı ve yumuşak bir ekran deneyimi sunabiliyor. Ayrıca 6.67 inçlik ekran boyutunu göz önüne aldığımız zaman bu büyük ekran üzerinde keyifle içerik tüketebileceğinizi söyleyebiliriz. Cihaz yine stereo hoparlörlerle de destekleniyor. Şayet Poco X3 NFC modelinde içerik tüketmek de çok keyifliydi. 240 Hz dokunmatik örneklem oranıyla da birçok rekabetçi oyunda avantaj sağlayabilmeniz mümkün. Poco, X3 Pro modeli için sadece ekran kalitesine yatırım yapmamış; aynı zamanda dayanıklılık noktasında da bu ekranı Corning Gorilla Glass 6’yla desteklemiş. Ayrıca bu ekranın HDR 10 desteğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
48 MP ana kameraya sahip olan cihazda, pil tarafında da 5.160 mAh kapasiteye sahip devasa bir pil tercih edilmiş. Bu sayede X3 Pro’nun sunacağı pil ömrünün de birçok modele göre uzun olacağını söyleyebiliriz. 3.5 mm ses girişinin de cihazda mevcut olması sayesinde kablolu kulaklık veya hoparlör kullanan kullanıcılar da müziklerini herhangi bir dönüştürücüye gerek duymadan bu cihaz üzerinden dinlemeye devam edebilecekler.
Peki Poco F3 ve X3 Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ne?
Fiyat konusu ülkemizde akıllı telefon satın alırken göz önüne aldığımız hemen hemen en önemli kriter. Bu noktada her cihazında piyasadaki rakiplerine göre fiyat avantajı yakalamayı amaçlayan Poco, X3 Pro ve F3 modellerinde de aynı stratejiyi uygulamaya çalışmış. Fiyatları yorumlayabilmek için önce cihazları deneyimlemek gerekse de; Poco X3 Pro ve F3’ün fiyatlarını merak eden kullanıcılar için, açıklanan resmi satış fiyatları şu şekilde:
POCO F3: 5.299 TL
Poco X3 Pro: 3.799 TL
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 serisi resmen tanıtıldı!
Vivo V21 serisi ile akıllı telefon dünyasına merhaba dedi. Üç model ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon serisinin, teknik özellikleri de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir oyuncu olmak isteyen akıllı telefon serisi, tasarım detayları bakımından da önemli özelliklere sahip. Ayrıca akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda da piyasadaki en iddialı cihazlar arasına girme ihtimaline sahip.
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Vivo V21 serisi üç adet cihaz ile akıllı telefon dünyasına giriş yaptı!
Vivo akıllı telefon dünyasına getirdiği ürün sayısını arttırmaya devam ediyor. Firma merakla beklenen V21 serisini resmen tanıttı. Geçtiğimiz günlerde seri ile alakalı bazı görseller paylaşan akıllı telefon üreticisi, üç modelden oluşan orta seviye akıllı telefonlarını piyasaya gösterdi. V21e, V21 ve V21 5G olmak üzere üç modele sahip olan seride, teknik özellikler de modelden modele değişebilmekte. Özellikle rekabetin arttığı şu günlerde seri kendi içerisinde oldukça önemli özelliklere sahip. Ayrıca serinin baz ve 5G’li modelleri ise hemen hemen aynı teknik özellikler ile dikkat çekiyor. V21 ve V21 5G modelleri güçlerini Dimensity 800U işlemcisinden alacaklar. Bununla birlikte firmanın neden 5G ve baz model diye iki farklı telefon çıkardığı tam olarak belli değil. İlk gelen yorumlara göre 5G özellikli model indirme hızı bakımından baz modele göre daha performanslı. Ayrıca bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, 5G özellikli akıllı telefon, her pazarda rekabete dahil olmayacak. Bu yüzden firma bu eksikliği aynı özellikli baz modelle kapatmak istiyor.
Serinin bir diğer üyesi olan Vivo V21e modeli ise, görece daha düşük teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 5G özelliği olmayan cihazın daha bütçe dostu olacağı öğrenildi. Serinin üç üyesi de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte seri sahibi kullanıcılar, sanal RAM özelliğinden de faydalanma imkanına sahip olacaklar. Firma sanal RAM uygulaması ile cihazın RAM kapasitesini 11 GB‘a kadar çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, özellikle oyun performansı bakımından güçlü bir deneyime sahip olacaklar. Öte yandan akıllı telefon serisindeki modeller 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacaklar. Bu pil de 33W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Tasarımsal detayları da belli olan akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda oldukça iddialı.
Vivo V21 serisi 44 MP ön kamera ile geliyor!
Vivo V21 serisindeki bütün cihazlar 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonlarda damla çentik tasarımı ve 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Ancak ekran konusunda V21 ve V21 5G HDR 10+ desteği ile gelirken, V21e modeli HDR 10 ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca serideki bütün modeller 44 MP‘lik ön kameraya sahip olacaklar. Buradaki fark ise, optik görüntü sabitleyicisi. Zira V21 ve V21 5G modellerinde OIS desteği yer alacak. Ancak V21e modeli otomatik odaklama teknolojisi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin arka kamera özellikleri ise üç cihaz için de aynı. Akıllı telefonlarda, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens yer alıyor. Firma arka kamera konusunda farklı bir tasarım tercih etmemiş. Ancak özellikle ön kamera konusunda firmanın iddialı olduğunu unutmamak gerek.
Vivo V21 ve V21 5G modellerinde ilginç bir yenilik daha yer alıyor. Akıllı telefonların ön tarafında çerçeve içerisinde iki adet LED flaş yer almakta. Bu sayede özçekim yapan kullanıcıların daha iyi ışığa sahip olmaları amaçlanıyor. Bununla birlikte bu özellik V21e modelinde yer almıyor. Tanıtımı gerçekleşen akıllı telefon serisi, ilk gün için sadece Malezya‘da satışta. Küresel pazara da çıkacak olan serinin, fiyatı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Vivo V21 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21e teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP (otomatik odak)
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
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Yazan: techwarn, 1 hafta önce
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Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
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Samsung Galaxy M32 teknik özellikleriyle Geekbench’te görüldü
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