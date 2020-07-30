Aksesuar
Huawei Band B6, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, yeni nesil akıllı yaşam ürünlerini sunduğu bir konferans düzenledi. Bu konferansta şirketin yeni akıllı bilekliği Huawei Band B6 tanıtıldı. Bilindiği üzere Huawei Band B serisi sadece sağlıklı yaşamı destekleyen bir bileklik serisi değil. Bu bileklikler temel işlevinin dışında Bluetooth destekli bir kulaklığa da dönüşebiliyor.
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Huawei Band B6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Band B6, tasarım tarafında “bileklik ve kulaklık bir arada” anlayışını devam ettiriyor. Cihazın 1.53 inçlik 3D esnek ve renkli bir ekranı bulunuyor. Önceki nesile göre %50 civarında bir ekran boyutu artışı söz konusu. Ekran, 326 PPi piksel yoğunluğuna ve ayarlanabilir parlaklığa sahip olacak. Donanım tarafında ise Band B6, Huawei tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilen Kirin A1 çipinden gücünü alıyor. Ve şu an piyasada bulunan en yeni Bluetooth teknolojisi olan Bluetooth 5.2 cihazın donanımında bulunmakta.
Band B6, şirketin kendi geliştirdiği ses optimizasyon algoritması ile desteklenen gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu sayede yapılan aramalar daha net ve anlaşılır bir şekilde gerçekleşecek. Cihaz ayrıca çift cihaz bağlantısını destekliyor ve sesli asistan ile arama yapılabiliyor. Huawei‘ye göre cihaz, 8 saat boyunca konuşma yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca şarj tarafında 10 dakikalık bir şarj ile 4 saat daha konuşma süresi elde edilebiliyor. Band B6, kalp atış hızı, uyku, stres, kan oksijen oranı ve döngü izleme gibi pek çok farklı ölçüm yapabiliyor.
Huawei Band B6, herhangi bir olumsuz ve değerlerdeki dengesizlik durumunda kullanıcıyı uyaran bir sisteme sahip. Spor aktivitesi tarafında ise 9 farklı spor modunu destekleyecek. Cihaz, kısa mesajları ve gelen aramaları görüntüleme, hava durumun kontrol etme, çalan müziği değiştirebilme ve QR kodlarını tarayabilme gibi pek çok özellik barındırıyor. Ayrıca bileklik sayesinde uzaktan telefon ile fotoğraf çekilebiliyor.
Band B6, obsidyen siyahı, mercan kırmızısı, titanyum grisi, kamelya kahvesi ve mocha kahvesi olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile gelecek. Ön satışlar bugün başlayacak fakat resmi olarak 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.
Aksesuar
Xiaomi yeni şarj adaptörü Mi Charger 33W’ı tanıttı!
Akıllı telefonların gelişen teknik özellikleri ve bataryaları ile birlikte hızlı şarj teknolojileri de giderek hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Xiaomi, Mi Charger adını verdiği 33W destekli şarj aletini tanıttı.
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Xiaomi yeni şarj adaptörü Mi Charger 33W’ı tanıttı!
Çinli üretim devi Xiaomi akıllı telefon pazarında son yıllarda oldukça iyi gidiyor. Şirket sadece bir akıllı telefon üreticisi değil aynı zamanda çok faklı alanlarda da ürünleri bulunmakta. Geniş bir ürün yelpazesine sahip Xiaomi’nin çok çeşitli bir aksesuar ürün gamı da mevcut. Son olarak şirket Mi Charger 33W adını verdiği yeni şarj aletini tanıttı. Bu şarj cihazı 11V/3A/33W gücünde ve PD çıkışını da desteklemekte. Şarj aleti üzerinde USB-A arayüzüne sahip.
Yüksek güçlü bir şarj cihazının kullanıcılara en önemli getirisi telefonunuzu mümkün olan en kısa sürede tam olarak şarj edebilmeleridir. Ancak bu şarj cihazı tabii ki tüm akıllı telefonlar için 33W’da çalışmaz. Tam kapasitesi ile çalışabilmesi için telefonunuzun 33W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip olması gerekmektedir. Yine Xiaomi ekosisteminde yer alan Xiami Mi 10, Redmi K30 Pro ve Redmi 10x Pro gibi modeller bu şarj aletinin 33W performansından yararlanabilecek örnek cihazlar olarak gösterilebilir. Şirketin açıkladığı verilere göre 4700mAh pile sahip olan Redmi K30 Pro tanıtılan şarj aleti ile birlikte yarım saat içerisinde %64 şarj olabilmekte. Tam şarj olması ise yaklaşık 63 dakika sürüyor.
Şarj cihazı 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.25A, 20V 1.35A şarj özelliklerini desteklemekte. Akıllı sıcaklık kontrolü desteği ile birlikte kullanıcılara sunulmakta. Ayrıca bu şarj cihazı AC100-240V uyumlu yani farklı ülke standartları ile uyumlu çalışabilmektedir. Şarj cihazı aynı zamanda PD protokollerini de desteklemekte. Örneğin USB PD 3.0 protokolü ile uyumlu cihazlar için kablonuz varsa iPad, MacBook ve Xiaomi Notebook Air gibi cihazları da şarj edebilirsiniz. Şarj aleti yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzeme ile üretilmiş ve 55.4×46.8x28mm ölçülerine sahip. Xiaomi 33W hızlı şarj cihazı şu anda Mi.com üzerinden satılmakta ve sadece 10 dolar fiyatı ile oldukça dikkat çekici. Şu an cihaz sadece Çin üzerinden satışa sunulmuş olsa da çok kısa sürede dünya genelinde raflarda yerini almasını bekleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ilginç bir telefon tasarım patenti aldı!
Xiaomi, son dönemlerde ilginç yorumlara sebep olabilecek bir akıllı telefon patenti aldı. Firma, içerisinde gerçek kablosuz kulaklık konulabilecek bir tasarımın patentini aldı.
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Xiaomi, telefon içinde kulaklık tasarımı ile gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi geçtiğimiz günlerde aldığı yeni patent ile adından çokça söz ettirecek gibi gözüküyor. LetsGoDigital isimli internet sitesinde ortaya çıkan patente göre, firma gerçek kablosuz kulaklıkları akıllı telefonların içine yerleştirmeyi planlıyor. Tahmini resimler ile ortaya çıkan patent eğer gerçekleşirse, son dönemde kullanımı artan gerçek kablosuz kulaklıklar kullanıcılar için dert olmaktan çıkacak. Zira kutuları ve boyutları nedeniyle kaybolmaya çok müsait olan bu cihazlar, Xiaomi sayesinde sonsuza dek güvende olabilir.
Xiaomi tarafından alınan patent genel yapı itibariyle Samsugn‘un Galaxy Note serilerinden görmeye alıştığımız S-Pen’in yerleştirilmesine benzemekte. Telefonun tepesine yerleştirilecek kulaklıklar sayesinde kullanıcıların ilaveten yük taşımaları engellenecek gibi gözüküyor. Ancak bu kadar güzel olayın içerisinde can sıkabilecek bir noktada yer almakta. Şöyle ki cihaz içerisinde sığabilecek bir kulaklığı ne kadar küçültsek de akıllı telefonların da bir nebze kalınlaşması göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Xiaomi bu teknolojiyi bizlere daha kalın akıllı telefonlar ile sunmak zorunda. Öte yandan kulaklıkların, akıllı telefon içerisinde şarj olmaları nedeniyle, batarya performansının da çok önemli olduğunu unutmamak gerek.
Aksesuar
Huawei Talkband B6, 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak
Geçtiğimiz günlerde, Huawei Talkband B6 ile ilgili bazı teknik detaylar belli olmuştu. Şimdilerde ise, Huawei’nin yeni akıllı saat modelinin kozmetik detayları belli olmaya başladı. Yakın zamanda, cihazın lansmanının gerçekleştirilmesi de bekleniyor.
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Huawei Talkband B6 renk seçenekleri sızdırıldı
Çin’in en popüler sosyal medya uygulaması konumunda bulunan Weibo’da sızdırılan görseller ile beraber; Talkband B6 modelinin renk seçenekleri de ortaya çıkmış oldu. Değiştirilebilir kayış seçenekleri ile sunulan akıllı saatte, farklı tip kayışlar ile farklı renk seçeneklerini kullanabilmeniz mümkün. 1 adet metal, 1 adet bej deri, kırmızı ve siyah olmak üzere 2 adet silikon kayış seçeneği bulunan akıllı saatte, toplamda 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bizleri en çok şaşırtan ise, Huawei’nin yeni akıllı saatinin, metal kayışla da sunulacak olması oldu.
1.53 inç boyuta sahip ve kıvrımlı yapıdaki AMOLED ekranı ile, güçlü Kirin A1 işlemciye sahip olan Talkband B6, aynı zamanda Bluetooth 5.1 teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Yeni Kirin A1 işlemci, çift yollu Bluetooth senkronizasyonu ile, kulaklık ve akıllı saat kullanırken yaşanan senkron problemlerinin ve kopmaların önüne geçilebilmesini de sağlamış durumda. Ayrıca Bluetooth 5.1 ile, enerji sarfiyatının daha da düşürüldüğünü ve bu durumun batarya ömrünü uzattığını da belirtelim. Talkband B6 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça da; sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!