Huawei Band B6, resmi olarak tanıtıldı!

Huawei, yeni nesil akıllı yaşam ürünlerini sunduğu bir konferans düzenledi. Bu konferansta şirketin yeni akıllı bilekliği Huawei Band B6 tanıtıldı. Bilindiği üzere Huawei Band B serisi sadece sağlıklı yaşamı destekleyen bir bileklik serisi değil. Bu bileklikler temel işlevinin dışında Bluetooth destekli bir kulaklığa da dönüşebiliyor.

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Huawei Band B6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei Band B6, tasarım tarafında “bileklik ve kulaklık bir arada” anlayışını devam ettiriyor. Cihazın 1.53 inçlik 3D esnek ve renkli bir ekranı bulunuyor. Önceki nesile göre %50 civarında bir ekran boyutu artışı söz konusu. Ekran, 326 PPi piksel yoğunluğuna ve ayarlanabilir parlaklığa sahip olacak. Donanım tarafında ise Band B6, Huawei tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilen Kirin A1 çipinden gücünü alıyor. Ve şu an piyasada bulunan en yeni Bluetooth teknolojisi olan Bluetooth 5.2 cihazın donanımında bulunmakta.

Band B6, şirketin kendi geliştirdiği ses optimizasyon algoritması ile desteklenen gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu sayede yapılan aramalar daha net ve anlaşılır bir şekilde gerçekleşecek. Cihaz ayrıca çift cihaz bağlantısını destekliyor ve sesli asistan ile arama yapılabiliyor. Huawei‘ye göre cihaz, 8 saat boyunca konuşma yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca şarj tarafında 10 dakikalık bir şarj ile 4 saat daha konuşma süresi elde edilebiliyor. Band B6, kalp atış hızı, uyku, stres, kan oksijen oranı ve döngü izleme gibi pek çok farklı ölçüm yapabiliyor.

Huawei Band B6, herhangi bir olumsuz ve değerlerdeki dengesizlik durumunda kullanıcıyı uyaran bir sisteme sahip. Spor aktivitesi tarafında ise 9 farklı spor modunu destekleyecek. Cihaz, kısa mesajları ve gelen aramaları görüntüleme, hava durumun kontrol etme, çalan müziği değiştirebilme ve QR kodlarını tarayabilme gibi pek çok özellik barındırıyor. Ayrıca bileklik sayesinde uzaktan telefon ile fotoğraf çekilebiliyor.

Band B6, obsidyen siyahı, mercan kırmızısı, titanyum grisi, kamelya kahvesi ve mocha kahvesi olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile gelecek. Ön satışlar bugün başlayacak fakat resmi olarak 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.