Samsung Galaxy M31 Prime, Amazon’da listelendi!

Samsung yeni orta seviye Galaxy M31 Prime, Amazon‘da listelendi. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.

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Samsung Galaxy M31 Prime teknik özellikleri belli oldu!

Samsung, Galaxy M serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Galaxy M31 Prime modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde Amazon‘da listelenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı. Ekran boyutu henüz bilinmeyen akıllı telefon damla çentik tasarımı ile kullanıcılarını karşılayacak. Bir adet 32 MP‘lik ön kameraya sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda iddialı olan akıllı telefonda arka kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro sensörü olarak belirlenmiş.

Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak Samsung Galaxy M31 Prime, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 6000 mAh batarya kapasitesi ile iddialı şarj süreleri vadeden akıllı telefon 15W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sağlayacak. Tasarım olarak Galaxy M31 serisine oldukça benzeyen akıllı telefon arka tarafında bir adet de parmak izi okuyucusuna yer vermekte. Öte yandan USB-C girişi ile kullanıcılarını karşılayacak cihaz, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Çıkış tarihi kesin olmayan akıllı telefon, Amazon’da ortaya çıkmasının ardından hayranlarını çok uzun süre bekletmeyecek gibi gözüküyor.