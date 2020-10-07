Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31 Prime, Amazon’da listelendi!
Samsung yeni orta seviye Galaxy M31 Prime, Amazon‘da listelendi. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu.
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Samsung Galaxy M31 Prime teknik özellikleri belli oldu!
Samsung, Galaxy M serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Galaxy M31 Prime modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde Amazon‘da listelenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı. Ekran boyutu henüz bilinmeyen akıllı telefon damla çentik tasarımı ile kullanıcılarını karşılayacak. Bir adet 32 MP‘lik ön kameraya sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda iddialı olan akıllı telefonda arka kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro sensörü olarak belirlenmiş.
Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak Samsung Galaxy M31 Prime, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 6000 mAh batarya kapasitesi ile iddialı şarj süreleri vadeden akıllı telefon 15W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sağlayacak. Tasarım olarak Galaxy M31 serisine oldukça benzeyen akıllı telefon arka tarafında bir adet de parmak izi okuyucusuna yer vermekte. Öte yandan USB-C girişi ile kullanıcılarını karşılayacak cihaz, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Çıkış tarihi kesin olmayan akıllı telefon, Amazon’da ortaya çıkmasının ardından hayranlarını çok uzun süre bekletmeyecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12 almaya hazırlanıyor!
Çok sayıda Android kullanıcısının iPhone 12 almayı düşündüğü, yapılan bir anketle ortaya çıkarıldı.
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Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12’yi bekliyor!
SellCell çevrimiçi mağazasının 2.000’den fazla Android kullanıcısı üzerinde yaptığı oylamada beklenmedik araştırma sonuçlarıyla karşılaşıldı. Oylamaya katılan Android kullanıcılarının üçte birinin (%33.1) Apple iPhone 12 serisinden bir cihaz almayı düşündüğü ortaya çıktı. Dahası, katılımcıların %55,9’u bu arzunun ana nedeninin akıllı telefonun kendisi olmadığını, uzun güncelleme süresine sahip iOS işletim sistemi olduğunu belirtti. Katılımcıların %48,8’i iPhone 12’ye geçmenin asıl amacının kişisel verilerin daha yüksek derecede korunması olduğunu söyledi.
Ankete katılanların %36,9’u daha kompakt bir cihaz alma isteği nedeniyle Android’den ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Dört iPhone 12 modelinden hangisini seçecekleri sorulduğunda da büyük çoğunluğunun (%48,1) iPhone 12 Mini adını vermesi dikkat çekti. Örnek sayısı yeterince büyük olmasa da, anket sonuçlarına göre bazı eğilimler çıkarılabilir. Kullanıcılar, yazılım kalitesi, yazılım desteği ve bunlarla birlikte kompakt boyutlar nedeniyle işyerinde fiziksel rahatlık sağlamasından dolayı bu seçimi yaptılarını belirttiler.
Anketten elde edilen bazı sonuçlar;
- Android kullanıcılarının yaklaşık %33’ü bir sonraki telefon seçimlerinin iPhone 12 olacağını düşünüyor.
- Kompakt iPhone 12 Mini %48,1 ile en popüler seçim oldu, bunu iPhone 12 Pro Max (%22,9), iPhone 12 Pro (%18,1) ve iPhone 12 Max (%10,9) takip ediyor.
- Mevcut Android telefonlarını yepyeni bir iPhone 12’ye bırakma nedenleri sırasıyla, Daha Uzun Yazılım Desteği (%55,9), Daha İyi Gizlilik Koruması (%48,8), Kompakt Form Faktörü (%36,9), Daha İyi Fiyatlar (%30,9), Daha İyi Özellikler (%24,7), 5G Bağlantısı (%19), Daha İyi Kullanıcı Arayüzü (%12,1).
- Android kullanıcılarının %36’sı 2020 iPad modelini satın almayı düşünüp düşünmeyecekleri sorulduğunda “evet” dedi; %66,7’si 8. Nesil iPad’i ve %33.3’ü iPad Air 2020’yi tercih etti.
- Android kullanıcılarının yalnızca %17,1’i 2020 Apple Watch modeli satın almayı düşündüğünü belirtti; %73,5’i Apple Watch SE’yi ve %26,5’i Apple Watch Series 6’yı tercih etti.
Kullanıcılar neden Android’den iPhone 12’ye geçmek istiyor?
- “Daha Uzun Yazılım desteği” -%55,9
- “Daha iyi gizlilik koruması” -%48,8
- “Kompakt form faktörü” (5,4 inç iPhone) -%36,9
- “Daha iyi fiyatlar” -%30,9
- “Daha iyi özellikler” (kamera, teknik özellikler, tasarım) – %24,7
- “5G bağlantısı” -% 19
- “Daha İyi Kullanıcı Arayüzü” -%12,1
Akıllı Telefonlar
HTC, gelirlerini yavaş yavaş arttırmaya başladı!
Uzun süredir zor bir dönem geçiren HTC, büyük oranda küçülse de akıllı telefon sektöründen ayrılmayı düşünmüyor. Markanın geçtiğimiz günlerde açıkladığı aylık gelir tablosu da işlerin yavaş yavaş yoluna girmeye başladığını gösteriyor.
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HTC, Eylül ayında rekor miktarda gelir elde etti!
Bir zamanlar akıllı telefon sektöründeki popüler markalar arasında yer alan HTC, şimdilerde ise var olma mücadelesi veriyor. Çinli rakiplerinin agresif büyüme stratejisi nedeniyle kullanıcı kitlesini kaybeden marka, orta seviye akıllı telefon pazarında bile tutunamadı. Ancak HTC’nin bu yıl attığı bazı adımlar sayesinde zararı minimum seviyeye indirdiği görülüyor. Bunun en açık örneği de geride bıraktığımız Eylül ayında gerçekleşti.
Yatırımcılarla paylaşılan finansal tabloya göre, şirket Ağustos ayına göre gelirlerini %88.87 oranında artırarak 28.4 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam, HTC’nin Eylül 2019’dan bu yana elde ettiği en yüksek gelir olarak kaydedildi. Öte yandan şirketin geçtiğimiz yıla göre hala ciddi oranda gelir kaybı bulunuyor. Bu yılın ilk 9 ayında toplam 145.7 milyon dolar kazanan HTC’nin 2019’a göre oransal kaybı ise %48.7’ye ulaşmış.
Mevcut gelirleri oldukça düşük gibi gözüken HTC, ürünlerini uzun süredir lisanslama yoluyla üçüncü parti şirketlere ürettiriyor. Bu da personel sayısı ve maliyet kalemlerinde ciddi bir tasarrufa gidildiğini gösteriyor. Kemer sıkma politikasının ardından katlanabilir telefon gibi özel ürün gruplarına girmeyi düşünen markanın eski günlerine dönüp dönemeyeceğini ise zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu!
Apple, geçtiğimiz saatlerde basın mensuplarına gönderdiği davetiyelerle yeni etkinliğinin tarihini bildirdi. Merakla beklenen ve geçen aydaki etkinlikte tanıtılmamasının ardından farklı spekülasyonlara yol açan iPhone 12 ailesinin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Yeni ‘Apple Event’ 13 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle saat 20.00’de gerçekleşecek.
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Bekleyiş sona erdi!
Bu senenin belki de en çok beklenen serisi olan iPhone 12 ailesi, geçtiğimiz ay düzenlenen Apple Event’te de tanıtılmayınca merak iyice artmıştı. Apple Park’tan canlı yayınlanacak olan önümüzdeki haftaki etkinlikte ise yeni seri iPhone modellerinin tanıtılmaması büyük bir sürpriz olarak karşımıza çıkacaktır.
Bu seneki davetiyesinde ‘Merhaba, Hız.’ sloganına yer veren Apple, yeni model iPhone’larda yer alacak olan A14 çipine ve 5G desteklerine işaret ediyor olabilir. Ancak bu etkinlikte iPhone 12 ailesinin yanı sıra farklı ürünler de tanıtılabilir. Haziran ayında Apple’ın da resmi olarak yayımladığı basın bülteninde bu yılın sonuna kadar şirketin kendi üretimi silikon çipleri kullandığı Mac’lerin satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ayrıca sloganın hız vurgusuyla silikon çipin artı özelliklerine vurgu yapılmış olabileceği de düşünülüyor.
Önümüzdeki Apple Event, bir kez daha teknoloji dünyasında birçok yeniliğe ve değişime yol açabilir. 4 farklı modeliyle tanıtılacak olan iPhone 12 ailesinin odak noktası olduğu bu etkinlik Apple’ın resmi sitesinden ve Youtube’dan canlı yayınlanacak.