Redmi Smart TV A serisi resmi olarak tanıtıldı!

Bugün Redmi, beş farklı boyut seçeneği ve her segmente uygun fiyatlarıyla birlikte Redmi Smart TV A serisini resmi olarak tanıttı. Şirkete göre bu yeni televizyonlar için ön siparişler yakında başlayacak. Cihazların henüz detaylı teknik özellikleri açıklanmasa bile bazı özellikleri ve boyut seçenekleri duyuruldu. Redmi bu seri ile 32 inç, 43 inç, 50 inç, 55 inç ve 65 inç olmak üzere beş farklı cihaz sunacak.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro yakında tanıtılacak!

reklam

Redmi Smart TV A serisi hakkında neler biliniyor?

Bugün resmi olarak duyurulan Redmi Smart TV A serisi, ultra ince çerçeve tasarımına sahip olacak. Paylaşılan posterlere göre bu cihazlar genel anlamda Redmi Smart TV X serisine benziyor. Smart TV X serisi, bu yılın Mayıs ayında “amiral gemisine benzer” olarak kullanıcılara sunuldu. Bu serinin 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Smart TV A serisine dönecek olursak bu cihazların orta-üst segmente konumlanması bekleniyor. Televizyonların satışa çıkacağı tarih ise henüz net olarak bilinmiyor fakat yakında gelecekleri kesin.

Redmi, geçtiğimiz aylarda üst segmente de akıllı televizyon üretmişti. Redmi TV Max olarak adlandırılan bu cihaz, Redmi haricinde Xiaomi markası içinde de en büyük TV olarak geçiyor. 98 inçlik bu televizyon ise 19,999 yuan(2830$) olarak fiyatlandırılıyor. Son zamanlarda atılan adımlara bakacak olursak Redmi markası, TV pazarında kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor.