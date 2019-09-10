Samsung Galaxy M30s özellikleri ortaya çıktı!

Samsung Galaxy M30s akıllı telefonunun belli başlı teknik özellikleri TENAA raporlarında ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy M30s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un bu yıl Galaxy J serisinin yerine konumlandırdığı, giriş seviyedeki akıllı telefonlardan oluşan Galaxy M serisiyle büyük bir başarı yakaladı. Bu ailenin en yeni üyelerinden biri olan Galaxy M30s, 6.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED damla çentikli bir ekrana sahip olacak. 4/6 GB RAM‘li telefon 64 ve 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasada yer alacak. Galaxy M30s‘in gücünü ise Exynos 9610 işlemcisinin yenilenmiş versiyonu olan Exynos 9611‘den alması bekleniyor.

Telefonun ön kamerası 24 MP çözünürlüğünde olacak. Galaxy M30s‘in arkasında ise üçlü arka kamera kurulumuna (48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörü) yer verilecek.

Telefonun belki de en dikkat çekici özelliği ise 18W hızlı şarj destekli 6,000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryası. Telefonun mütevazı teknik özellikleri de göz önüne alındığında bataryanın hayli uzun bir kullanım ömrü sunacağı tahmin edilebilir.