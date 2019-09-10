Apple iPhone 11 fiyatları sızdırıldı!

Apple iPhone 11 bu akşam tanıtılmadan önce akıllı telefonların fiyatları sızdırıldı. Telefonların fiyatlarının $749‘dan başlaması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 30 Watt kablosuz şarj teknolojisini duyurdu!

Apple iPhone 11 ailesinin beklenen fiyatları

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, her yıl olduğu gibi bu eylül ayında da yeni iPhone serisini tanıtacak. Telefonların duyurulmasına saatler kala cihazların fiyatları sızdırıldı. Fiyatların $749 ila $1,299 arasında değişiyor.

Baz model olan iPhone 11‘in fiyatları; 64 GB ($749 – €680), 128 GB ($799 – €725) ve 256 GB ($899 – €815) şeklinde sıralanacak.

Ailenin ortanca üyesi olan iPhone 11 Pro‘nun fiyatlarının ise 128 GB ($999 – €905), 256 GB ($1,099 – €995) ve 512 GB ($1,199 – €1085) olması bekleniyor.

iPhone 11 serisinin zirve modeli olan iPhone 11 Pro Max‘ın ise 128 GB ($1,099 – €995), 256 GB ($1,199 – €1085) ve 512 GB ($1,299 – €1175) fiyatlarıyla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.