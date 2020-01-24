Samsung Galaxy M21, Geekbench testinde görüldü!

Elazığ – Sivrice ilçesinde saat 20:55‘de 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak için operatörler ve BTK‘dan açıklamalar geldi.

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Turkcell tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.

Vodafone tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.” denildi.

Türk Telekom‘dan Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ.” ifadesi kullanıldı.

Elazığ depremi sonrası BTK’da açıklama bulundu.

BTK: “Elazığ’daki deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza, acil iletişim ihtiyaçları için operatörlerimiz tarafından ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, “Elazığ Sivrice depremini hisseden, bölgeye yakın vatandaşlarımız evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını almaya çalışmasınlar, AFAD ve valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da gerçekleşen büyük deprem sonrası İstanbul’da yaşanan deprem sonrası operatörlerin çökmesiyle yaşanan sıkıtılar akıllara geldi. Ayrıca deprem bölgesinde mobil hatlarda yoğun iletişim artışı nedeniyle depremzedelerin yoğun taleplerini karşılamak için rekabet eden iki kurum işbirliğine yöneldi. BİNGÖL ve Tunceli bölgesinde Türk Telekom’un Turkcell’in hız artırma isteğini ücretsiz olarak karşıladığı bilgisi de gelen bilgiler arasında.