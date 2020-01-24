Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M21, Geekbench testinde görüldü!
Samsung Galaxy M21 modelinin işlemci ve RAM kapasitesi gibi belli başlı teknik özellikleri telefonun Geekbench sonucuyla ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M21 Geekbench sonucu
Samsung‘un geçtiğimiz sene tanıtılan ve giriş seviyesindeki Galaxy J serisinin yerine geçen Galaxy M ailesinin en yeni üyelerinden Galaxy M21‘in Geekbench testi sonucu ortaya çıktı. 4 GB RAM‘li telefonda Samsung’un yeni nesil sekiz çekirdekli orta seviye işlemcisi Exynos 9611‘e yer verilmiş.
Testten tek çekirdekte 348, çoklu çekirdekte ise 1265 skorunu almayı başaran Galaxy M21 kutusundan güncel Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Test sonuçlarındaki bilgiler bunlarla sınırlı olsa da telefon hakkında başka sızıntı haberler de gelmeye devam ediyor.
İkili ya da üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek olan cihazın 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili hafıza seçeneğiyle satışa sunulması muhtemel. Mavi, siyah ve yeşil renkleriyle gelecek olan Galaxy M21’in yakın bir tarihte tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Elazığ depremi sonrası GSM Operatörlerinden destek açıklaması
Elazığ – Sivrice ilçesinde saat 20:55‘de 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak için operatörler ve BTK‘dan açıklamalar geldi.
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Turkcell tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.
Vodafone tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.” denildi.
Türk Telekom‘dan Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ.” ifadesi kullanıldı.
Elazığ depremi sonrası BTK’da açıklama bulundu.
BTK: “Elazığ’daki deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza, acil iletişim ihtiyaçları için operatörlerimiz tarafından ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”
Kızılay Başkanı Kerem Kınık da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, “Elazığ Sivrice depremini hisseden, bölgeye yakın vatandaşlarımız evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını almaya çalışmasınlar, AFAD ve valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Elazığ’da gerçekleşen büyük deprem sonrası İstanbul’da yaşanan deprem sonrası operatörlerin çökmesiyle yaşanan sıkıtılar akıllara geldi. Ayrıca deprem bölgesinde mobil hatlarda yoğun iletişim artışı nedeniyle depremzedelerin yoğun taleplerini karşılamak için rekabet eden iki kurum işbirliğine yöneldi. BİNGÖL ve Tunceli bölgesinde Türk Telekom’un Turkcell’in hız artırma isteğini ücretsiz olarak karşıladığı bilgisi de gelen bilgiler arasında.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 2019 5G üzerinde çalışılıyor!
Motorola Razr 2019 modelinin 5G destekli bir versiyonunun üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun işlemcisinin de yenilenmesi bekleniyor.
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Motorola Razr 2019 5G
Motorola, 2019‘un son çeyreğinde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Razr 2019‘la büyük ses getirmişti. Şirketin büyük satış rakamları yakalayan ve efsaneleşen modelinin çağın gereksinimlerine göre yenilenmiş versiyonu olan cihaz, alışılmışın dışındaki katlanabilir ekran tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu konuda Samsung ve Huawei‘nin modellerinden ayrılmıştı.
Gelen son habere göre Motorola‘nın bir yan kuruluşu, telefonun 5G destekli bir versiyonunun üzerinde çalışıyor. Modelin ilk kez Çin‘deki Wuhan Uluslararası Fuar Merkezi‘nde görücüye çıkması bekleniyor. Telefonun da Motorola’nın sahibi Lenovo‘nun Wuhan şehrindeki fabrikasında üretileceği tahmin ediliyor.
Razr 2019 5G şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulacak gibi gözüküyor. Telefonda 5G modem dışında donanım tarafında da bir güncellemeye gidilecek. Cihaz gücünü, baz modelde kullanılan Snapdragon 710 yerine Snapdragon 765G ya da benzer performanstaki bir Mediatek işlemcisinden alabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 gelmeyebilir!
Android One platformunda yer alan Xiaomi Mi A2 Lite, markanın başarılı satış rakamlarına ulaşan modelleri arasında yer alıyor. Telefon ile ilgili gelen son haberler ise Android 10 güncellemesi bekleyen kullanıcıları üzecek!
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Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi bekleyenlere kötü haber!
Genellikle orta seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz Android One, saf Android deneyiminin yanı sıra minimum 2 büyük sürüm güncellemesi garantisi veriyor. Xiaomi de 2017 yılında piyasaya sürdüğü Mi A1 modelinden bu yana programa dahil olmuş durumda. Daha önce Android 10 güncellemesi alacağı kesinleşen Mi A3 ve Mi A2’nin dışında diğer modellerin güncelleme takvimi açıklanmamıştı. Ancak Xiaomi kanallarından gelen yeni bir bilgiye göre bu bekleyiş tamamen sona erdi.
Xiaomi’nin online destek kanallarından alınan bilgi, Xiaomi Mi A1 ve A2 Lite modelleri için Android 10 güncellemesi yayınlanmayacağını gösteriyor. Bu olumsuz durum, özellikle Mi A2 Lite için sürpriz olarak görülüyor. Çünkü kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan cihazın, Android One desteği sayesinde en az 1 sürüm güncellemesi daha alması bekleniyordu.
Söz konusu açıklama her ne kadar Xiaomi’nin resmi kanalından gelmiş olsa da konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bundan ötürü konu şimdilik söylenti olarak değerlendirilebilir. Mi A2 Lite’ın son olarak Ocak 2020 güvenlik güncellemesi alması ise en azından aylık güncellemelerin devam edeceğini gösteriyor.