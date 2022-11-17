Samsung’un bir grup yeni orta sınıf akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench web sitesinde Galaxy A14 4G ve A14 5G görüldü. Ve şimdi, kıyaslama sitesinde Galaxy M14 5G olarak adlandırılan yeni bir M serisi akıllı telefon ortaya çıktı. Liste, yaklaşmakta olan telefonun sekiz çekirdekli Exynos işlemci, Android 13 ve 4 GB RAM ile geleceğine dair ipuçları veriyor. Ayrıntılara daha yakından bakalım.

“SM-M146B” model numarasına sahip bir Samsung akıllı telefon, Geekbench veri tabanında listelendi. Bu modelin yaklaşmakta olan Galaxy M14 5G olduğuna inanılıyor. Cihaz, 4 GB RAM ile desteklenen sekiz çekirdekli Exynos s5e8535 yonga seti ile kıyaslama sitesinde listelenmiş. Bu yonga seti iki adet 2.4 GHz çekirdeğe ve altı adet 2.00 GHz verimlilik çekirdeğine sahip. Yonga setinin adı henüz bilinmiyor ancak duyurulmamış Exynos 1330 olduğu düşünülüyor.

Cihaz Android 13 ile listelenmiş ve muhtemelen üç büyük güncelleme alacak. Geekbench listesine göre Samsung Galaxy M14 5G, tek çekirdekli performansta 751 puan ve çok çekirdekli performansta 2051 puan aldı.

MySmartPrice, Galaxy M14 5G’nin yakın zamanda Geekbench’te de görülen ve yakında piyasaya çıkması beklenen Galaxy A14 5G’nin yeniden markalanmış versiyonu olabileceğini söylüyor. Telefonun 6.8 inç Full HD+ ekrana, 50MP arka kameraya ve 5000mAh bataryaya sahip olduğu bildiriliyor. Ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerası olabilir.

Galaxy M14 5G hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı ancak ilerleyen günlerde elimizde daha fazla bilgi olabilir. Daha fazlası için bizi takipte kalın.