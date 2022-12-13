Geçtiğimiz ay Samsung’un yeni orta segment cihazı olacak Samsung Galaxy M14 5G Geekbench platformunda görülmüştü. Bunu zaten sizinle paylaşmıştık. Şimdi ise Samsung Galaxy M14 5G ve Samsung Galaxy F14 5G tarafında yeni gelişmeler var.

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Samsung Galaxy M14 5G Hindistan’ın BIS (Hindistan Standartları Bürosu) sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bu da cihazların yakında Hindistan pazarında satışa sunulacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy M14 5G “SM-M146B/DS” model numarası ile birlikte BIS’de görüntülendi. BIS listesi teknik özelliklerle ilgili herhangi yeni bir şey açıklamıyor. Bundan mütevellit Geekbench raporu ile yetinmek zorunda kalacağız.

Bir önceki nesil: Samsung Galaxy M13 4G & 5G

Geekbench listesine göre Samsung Galaxy M14 5G, Exynos 1330 olacağı tahmin edilen Exynos s5e8535 yonga seti ile piyasaya sürülecek. Exynos 1330 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.00 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 4 GB RAM eşlik edecek. 4 GB dışında başka RAM seçenekleri de olabilir ancak henüz bununla ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Samsung Galaxy M14 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile birlikte gelecek.