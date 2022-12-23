Samsung geçtiğimiz haftalarda OneUI 5 arayüzünü tanıtmıştı. Güney Koreli şirket birçok cihazına Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesini verdi. Bunlardan bazıları; Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Tab S7 Fe, Samsung Galaxy M32 ve Samsung Galaxy A12 Nacho idi. Geldiğimiz noktada bugün, Samsung Galaxy M12 de Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesini aldı.

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Samsung Galaxy M12; “M127FXXU3CVL2” yazılım sürümü ile Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesini alıyor. Güncelleme, OneUI 5 özelliklerinin yanı sıra Kasım 2022 güvenlik güncelleştirmesini de kapsıyor. Ancak söylemekte fayda var, Samsung Galaxy M12 için Android 13 tabanlı OneUI 5 güncellemesi şimdilik sadece Rusya’da kullanıma sunuldu. İlerleyen günlerde diğer bölgelere de güncellemenin dağıtılmasını bekliyoruz.