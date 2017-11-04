Samsung Galaxy, League of Legends Dünya Şampiyonu Oldu

Pekin Ulusal Stadyumu’nda Kore’nin en iyi iki takımını karşı karşıya getiren League of Legends final mücadelesinde şampiyon Samsung Galaxy oldu.

League of Legends ve espor tutkunlarının dikkatle izlediği ,80 bin kişilik Pekin Ulusal Stadyumu’nu hınca hınç doldurduğu LoL Dünya Finali mücadelesinde Samsung Galaxy Espor geçen yılın şampiyonu SK telecom T1’i 3-0 geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Yine geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı takımlarla final karşılaşmasını görmemize rağmen, bu yılki şampiyonluk el değiştirmiş oldu.

2017 League of Legends Dünya Şampiyonu ünvanını alan Samsung Galaxy, grup aşamasında ülkemizden 1907 Fenerbahçe Espor ile aynı grupta yer almıştı. Grupta Samsung Galaxy ile oynadığı son maçta rakibini neredeyse mağlup edecek bir noktaya getirmişken son anda yaptığı bir hatayla maçı kaybetiğini hatırlamak, ülkemizdeki esporun da ne denli geliştiğini bizlere gösteriyor