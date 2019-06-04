Samsung, Galaxy J7 Pro için Android Pie güncellemesini yayımlandı

Samsung, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy J7 Pro için Android Pie 9.0 güncellemesini yayımladı.

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Galaxy J7 Pro, OneUI arayüzüne kavuştu

Samsung, Android Pie güncellemelerini tüm segmentteki cihazlara paylaşmaya devam ediyor. Galaxy A, S10 ve Galaxy M serilerinin ardından, süpriz bir şekilde J7 Pro için de Android Pie 9.0 güncellemesi yayımlandı. Samsung’un Haziran 2017 de piyasaya sürdüğü Galaxy J7 Pro, gelen güncelleme ile birlikte OneUI arayüzüne kavuşuyor. J730FMXXU5CSEE kod adı ile paylaşılan güncelleme mayıs ayı güvenlik paketini içerisinde barındırıyor.

Ayrıca Samsung’un yeni arayüzü OneUI ile birlikte Galaxy J7 Pro; sistem içi karanlık mod, haraket tabanlı yeni navigasyon tuşları ve pil yönetiminde avantaj sağlayan ‘Adaptive Battery’ yeniliklerini kazanacak. Bu güncellemenin ardından J7 Pro ile benzer özelliklere sahip olan J7 2017’nin de yakın zamanda Android Pie güncellemesini alması bekleniyor. İlk olarak Rus kullanıcılar ile paylaşılan güncellemenin birkaç gün içinde dünya genelindeki tüm kullanıcılara paylaşılması bekleniyor.