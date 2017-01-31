Samsung Galaxy J7 Prime Pil Testi

Son zamanların hakkında en çok konuşulan telefonlarından biri de Samsung Galaxy J7 Prime. Başta 3300 mAH değerindeki piline ve diğer teknik özelliklerine bakıldığında neden bu kadar merak edildiği kolayca anlaşılıyor. Samsung Galaxy J7 Prime’ın beş basamaklı pil testimizden aldığı skorlara bakarak diğer telefonlarla kıyaslama yapabilirsiniz.

Uygun satış fiyatı nedeniyle Samsung’un J serisi cihazları, ülkemizin en çok tercih edilen serileri arasında. Biliyoruz ki birçok okurumuz da bu fiyat gamındaki cep telefonlarını tercih ediyorlar. 3300 mAH değerinde bir pile sahip olan Galaxy J7 Prime da son zamanların en çok merak edilen telefonlarından biri.

Pil testimizin tüm aşamalarından çok stabil sonuçlar alan Samsung Galaxy J7 Prime, 3300 mAh’in karşılığını sonuna kadar veriyor. Beş aşamalı pil testimizi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Pil testi konsepti içinde bugüne kadar rakamsal olarak değerlendirdiğimiz tüm telefonların listesine ise https://hwp.com.tr/piltesti adresinden ulaşabilirsiniz.