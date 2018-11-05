Samsung Galaxy J7 Prime, Android Oreo güncellemesini aldı!

Samsung Galaxy J7 Prime, beklenmedik şekilde Android Nougat sürüm güncellemesinin ardından Oreo güncellemesini de aldı.

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Samsung Galaxy J7 Prime’a gelen güncelleme neler sunuyor?

Alt segmentteki telefonlarına sadece bir sürüm güncellemesi vermesiyle tanınan Samsung’un piyasaya iki yıl önce sürdüğü ve Android Marshmallow sürümüyle çıkan Galaxy J7 Prime’a verdiği bu ikinci büyük sürüm güncellemesi, cihazın sahiplerini mutlu etti.

1040 MB’lık bu güncelleme, cihazlara başka yenilik ve geliştirmeler de getiriyor. Bunların arasında Samsung Experience 9.5 arayüz güncellemesi ve Smart View’e, Samsung Cloud’a ve kullanıcı hesaplarına ilişkin yeni güvenlik geliştirmeleri bulunuyor.

Ayrıca; klavyeye getirilen GIF sekmesi, video oynatıcıda 2x hızında video oynatma seçeneği, resim içinde resim modu gibi yenilikler de güncellemeyle beraber kullanıcılara sunuldu.