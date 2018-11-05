Apple Store’da fiyatlara zam yapıldı, fiyatlar 4 katına çıktı!

Apple, geçtiğimiz hafta yapmış olduğu lansmanda yeni iPad ve Macbook modellerini tanıtmıştı. Lansmanın ardından yapılan açıklama ile Apple yüzde 10’luk bir indirime gitmişti. Artan döviz kuruna rağmen Apple Store’da fiyatlara zam yapmayan Apple, bugün Apple Store’da ki fiyatlara 4 kat zam yaptı.

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Önce indirim sonra zam!

Daha önce döviz kurundan dolayı dönemsel zam ve indirim uygulayan Apple, Apple Store için şaşırtan bir zam politikası uyguladı. Apple Store’da fiyatlar 4’de katlandı. Normalde 0,59 TL’ye satılan uygulamaların çoğu 4 kat zamdan nasibini aldı ve 1,99 TL’ye çıktı. Henüz oyun içi satın alımlarda bir değişiklik yok ancak yakın zamanda oyun içi satın alımlarda da bir zam gelme ihtimali var.

Apple Store’da ki eski ve yeni fiyatlar

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye’deki zamlı fiyatlar