Samsung Galaxy J6 da, büyük kardeşi Galaxy J8’den birkaç gün sonra Samsung’un yeni One UI’si ile birlikte OTA güncellemesi ile yenileniyor.

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Samsung Galaxy J6 ve en yeni kullanıcı deneyimi

J600FNXXU3BSD1 adını taşıyan güncelleme, ilk olarak İtalya’da göründü. Bu güncelleme yaklaşık 1.2 GB boyutunda geldi. Ne yazık ki, güvenlik yaması Nisan’ın sürümünü getiren Galaxy J8’in aksine, Mart’ta kaldı. Yine de bu eksikliğe rağmen, yeni tasarım, karanlık mod, yeni gezinme tuşları ve tüm diğer One UI özellikleri ile birlikte Galaxy J6’nızdaki en yeni Samsung kullanıcı deneyiminizi yaşamaya devam edebilirsiniz.