Samsung Galaxy J serisinin bittiğini resmen doğruladı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta-alt seviyedeki telefonlarının dahil olduğu Galaxy J serisinin devam ettirilmeyeceğini resmen doğruladı.

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Galaxy J serisinin yerine hangi telefonlar konumlandırılacak?

Samsung‘un J serisi akıllı telefonlarını ilk kez 2015 yılında kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Ailedeki üyeleri Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde büyük satış başarısı yakalamıştı. Uygun fiyatlara mütevazi özellikler sunan bu telefonlar Core, Pro, Prime gibi ek isimlerle çeşitlendirilmişti. Bu genişlemenin ardından piyasada bir sürü J serisi telefon türemişti. Son yıllarda ise Xiaomi ve Meizu gibi Çinli akıllı telefon üreticilerinin ürettiği fiyat-performans açısından çok daha güçlü olan akıllı telefonlar Samsung‘un işini zora sokmuştu.

Son dönemde sıkça Samsung‘un J serisine son vereceği konuşuluyordu. Şirket, bugün yaptığı açıklamada bunu resmen doğruladı. Ve Galaxy A serisinin yeni üyelerinin J serisinin yerini alacağını belirtti. Üretici, Galaxy A10, A20, A30, A40, A50 ve A70 modellerinden oluşan yenilenmiş Galaxy A serisiyle nispeten makul fiyatlara üstün özellikler sunmayı hedefliyor.