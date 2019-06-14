Samsung Galaxy Fold yine ertelendi!

Samsung Galaxy Fold lansmanının temmuz ayında gerçekleştirileceği iddia edilmişti fakat fakat Samsung bu iddiaları yalanladı.

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Samsung Galaxy Fold lansmanı ne zaman yapılacak?

Samsung, 16 Nisan‘da ilk katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Fold‘u dünyanın pek çok yerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle teknoloji basınıyla buluşturmuştu. Güney Koreli teknoloji devi bu hamlesiyle Çinli rakibi Huawei‘nin önüne geçmeyi başarmıştı. Fakat etkinliğin üzerinden daha yirmi dört saat bile geçmeden dünyanın önde gelen teknoloji editörleri telefon hakkındaki bazı şikayetlerini dile getirmeye başlamışlardı. Bu eleştirilerin büyük bölümü telefonun ekranındaki problemler hakkındaydı.

Samsung başlarda bu iddiaları ciddiye almasa da temmuz ayında gerçekleştirmesi planlanan Galaxy Fold‘un global lansmanını ertelemek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz hafta, şirketin lansmanın tarihini belirlediği ve etkinliğin temmuz ayında gerçekleşeceği iddiası ortaya atılmıştı. Fakat bu iddianın yalanlanması uzun sürmedi.

Şirketin sözcüsü aradan geçen bir haftanın ardından yaptığı açıklamayla Samsung Galaxy Fold global lansman tarihinin henüz belli olmadığını söyledi. Sözcü ayrıca etkinliğin yakın bir zamanda gerçekleşemeyeceğini ve önümüzdeki dönemde basının bu konu hakkında bilgilendirileceğini de belirtti.

Huawei‘nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X‘in tanıtım tarihinin de ertelenmesine bakarak majör telefon üreticilerinin katlanabilir telefon üretimine henüz yeterince hazır olmadıkları sonucu çıkarılabilir. Nitekim bu açıklamalardan sonra Samsung Galaxy Fold‘un Galaxy Note 10‘dan önce piyasaya çıkamayacağı anlaşılıyor.