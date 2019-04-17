Samsung Galaxy Fold hakkında her şey

Samsung Galaxy Fold, “Infinitiy Flex” adı verilen katlanabilir ekran teknolojisi ile telefon-tablet karışımı bir cihaz olarak satışa çıkıyor. 26 Nisan’da ABD’de müşteriler ile buluşacak olan cihazın, henüz resmi olarak açıklanmasa da, Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

MWC 2019’da karşımıza çıkan Samsung Galaxy Fold’da, ilk bakış attığımızdan beri birçok değişim söz konusu. Her şeyden önce, bu cihaz hakkında daha çok şey öğrenmeliyiz! Samsung yalnızca kimsenin dokunamayacağı bir prototip göstermişti ve şimdi bu cihaz Türkiye’de yapılan lansman ile artık elimizde. Satın almadan önce Galaxy Fold hakkında bilmeniz gereken 12 temel ayrıntıyı sıraladık.

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Samsung Galaxy Fold’da kat izi oluşuyor

Cihaz tasarımsal anlamda içe doğru bükülen bir ekrana sahip.Duvar kağıtları ve tanıtım videolarında, Galaxy Fold’ da kırışıklık yokmuş gibi görünse de telefonun tam ortasında, katlama yerinde, göze çarpan bir kat izi var.

Oluşan bu iz çok büyük bir etken mi? Kat izi belki de birçok kullanıcı için sorun olacaktır ama dokunup hissedebildiğiniz halde, görüntüleme deneyimini bozan bir şey değil. Bu yüzden bir süre sonra buna alışılacağını tahmin ediyoruz.

Şimdiye kadar gördüğümüz en ağır akıllı telefon!

Galaxy Fold, her ne kadar tablet boyutunda olsa da, akıllı telefonlar arasında en ağır ve en büyük olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 263 gram olan Samsung Galaxy Fold, hali hazırda kullanılan en büyük akıllı telefonlardan bile gözle görülür derecede daha ağır.

İşte Galaxy Fold ve bazı popüler telefonların ağırlıkları:

Galaxy Fold : (263 g)

Galaxy S10 + : (175 g)

iPhone XS Max : (208 g)

Piksel 3 XL : (184 g)

İki elle açma deneyimi

Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisi ile üretmiş olduğu bir cihaz olan Galaxy Fold’un, şüphesiz en önemli noktası menteşe kısmı olarak öngörülüyor. Menteşe, mümkün olduğu kadar dayanıklı ve kullanışlı olması gerekiyor.

Neyse ki, Samsung Galaxy Fold’ daki menteşe ile gerçekten harika bir iş çıkarmış. Kapattığınızda sıkıca kapanıyor ve tatminkar bir güç uygulayarak, 180 derecelik mükemmel bir açıyla açılıyor.

Parmak izi okuyucusu ve Bixby düğmesi sürekli devreye girecek gibi

Galaxy Fold’u iki el yardımı ile açmak mümkün, açarken parmaklarınızın yanlışlıkla telefonun yanındaki parmak izi okuyucusuna ve Bixby tuşuna dokunabilme ihtimali çok yüksek.

Neyse ki, Samsung One UI’ ın en son sürümü ile ayarlara girmenize ve Bixby tuşunu başka görevlere atamamıza izin veriyor. Böylece kazara Bixby’ i açmaktan kaçınmak için ilk yapacağımız şeylerden biri bu olacaktır.

Çift hücreli ve iki parçaya ayrılmış batarya

Galaxy Fold, telefonun her iki tarafında birer tane olmak üzere iki pille donatılmış olarak geliyor. Güçlü menteşe ile birbirine bağlanmış ve iki hücreyi birleştirdiğinizde, 4.380 mAh toplam pil kapasitesine ulaşıyorsunuz.

Pil ömrü konusunda şimdiden bir yorum yapmak doğru olmaz.Büyük ekranın çok fazla güç çekmesi beklenen bir durum ve zaten günümüzde Fold’ daki pil kapasitesine benzer büyüklükte standart akıllı telefonlar mevcut. Pili test edene kadar bir şey söyleyemesek de günlük kullanım deneyimini rahatlıkla çıkaracağı tahmin ediliyor.

Son olarak, telefonun her iki tarafındaki batarya hücresinin menteşe ile birbirine bağlanması,olası bir batarya değişiminin kolay olmayacağı anlamına geliyor.

Ana ekran standart akıllı telefonlardan daha ince bir yapıya sahip

Samsung Galaxy Fold, katlanabilir bir ekran deneyimi sunabilmek için, standart ekranlardan farklı olarak içerisinde ki polimer malzeme %50 daha da inceltilmiş. İki ekrana sahip olan cihazda, tablet formunda iken, 7.3 inç boyutunda, Dinamik AMOLED panel ile birlikte 2K çözünürlüğü bizlere sunuyor. Ekranı katladığınızda ise 4.6 inç boyutunda, Super AMOLED panel ile birlikte HD+ çözünürlük sunuyor.

Ancak, bilinmesi gereken önemli noktalardan biri olarak, ekranın katlanması için kullanılan ince polimer yapıya sahip malzemenin çizilmesinin daha kolay olması. Bununla birlikte, ekranın içe doğru katlanan formu sayesinde, olası bir hasara karşı telefonun ekranını koruması bekleniyor.

Ön ekran beklentinin çok uzağında

Samsung Galaxy Fold’un ana ekranı devasa, güzel ve başka hiçbir telefonun yapamadığı şekilde etkileyici olsa da, ön ekranın gerçekten kullanışlı olmadığını söylemeliyiz. Telefonun ön ekranı, 4.6 inç boyutunda, çok dar ve uzun bir yapıya sahip. Gerçek kullanılabilir ekran alanı, aynı boyuttaki standart bir telefon ekranından çok daha küçük olarak karşımıza çıkıyor.

Yine de, bu ekran fiziksel boyut dışında herhangi bir şekilde sınırlı değil. Üzerinde her şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Samsung’un ön ekranı, gelecekteki katlanabilir telefon modellerinde gelişmesi en çok beklenen bölüm olarak söylesek yanlış olmaz.

Ana ekrandaki büyük çentik

Samsung Galaxy Fold’ un ana ekrandaki kat izinden sonra, rahatsız edici özellik olarak ön kameraların bulunduğu çentikli alan. Bu alana hem sensörler hem de iki adet kamera yerleştirilmiş. Ana ekranda selfie çekmek veya görüntülü konuşma yapmak için şimdilik bu çentikli yapıya göz yummak gerekiyor.

Kutudan ücretsiz bir çift Galaxy Buds çıkıyor

Ünlü You Tube kanalı Unbox Therapy’ nin yapmış olduğu Samsung Galaxy Fold kutu açılışında, bizi önemli sürpriz karşılıyor. Tıpkı S10 ailesi satışında kampanya dahilinde vermiş oldukları gibi, tam kablosuz bluetooth kulaklık olan Galaxy Buds kutu içerisinden ücretsiz olarak çıkıyor. Yurt dışı fiyatı yaklaşık olarak 2000 dolar olan cihazın içinden bu denli hediyeler çıkması insanı ne kadar mutlu eder bunu zaman gösterecek.

Ekran geçişleri gayet başarılı

Samsung Galaxy Fold’ da, en havalı özelliklerden biri şüphesiz ki hangi ekranda olursanız olun diğer ekrana geçiş yaptığınızda ne yapıyorsanız sorunsuz bir şekilde kaldığı yerden devam edebilmesidir. Bu durum başlangıçta her uygulama için sağlanacak mı bilinmez ama geliştirilmesi kullanıcı memnuniyeti açısından önemli.

Türkiye için üç renk seçeneği ile geliyor

Galaxy Fold, Türkiye pazarına,üç renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor: klasik bir ‘Space Silver’ ve ‘Cosmos Black’ modellerinin yanı sıra ‘Astro Blue’ seçeneği de göz dolduruyor.

Olası bir sorun karşısında teknik destek sağlanacak

Samsung Türkiye, Galaxy Fold müşterileri için özel bir çağrı merkezi oluşturduğunu duyurdu. Verilen bilgiye göre Samsung Galaxy Fold alan tüketicilere, özel müşteri temsilcisi atanacak ve özel bir kurye hizmeti sunulacak.

Bu hizmet ile Galaxy Fold sahipleri İstanbul, Ankara ve İzmir‘de bir sorun yaşadıklarında, yarım saatte bulundukları konuma özel bir kurye gönderilecek. Kurye, Galaxy Fold kullanıcılarının bulunduğu yere gidip, telefonu alacak ve en geç 3 saat içinde sorunu çözüp, müşteriye teslim edecek.

Sonuç: Her şeye rağmen, gelecekten gelen katlanabilir bir akıllı telefon!

Burada henüz yeni bir teknoloji olmasının yanında, kullanıcı deneyimi olmayan bir cihaz hakkında genel duygularımızın olumsuz olduğu yönünde bir çıkarım yapmak doğru değil. Bu yazıdaki amaç, Samsung’ un tanıtmış olduğu cihaz hakkında gerçekleri söylemek. Gelecek için heyecan verici bir teknolojik alt yapının kapılarını aralamak olarak düşünürsek, yapılan çalışmanın saygıyı fazlasıyla hak ettiğini söylememiz gerekir.