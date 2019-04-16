Galaxy Fold ön inceleme (VİDEO)

Galaxy Fold ön inceleme videomuzda, bugün Türkiye lansmanı yapılan katlanabilir akıllı telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Galaxy Fold ön inceleme – Telefon neler sunuyor?

Tasarımsal açıdan telefonda iki ekran bulunuyor. Bunlardan ilki, cihaz katlanmamış hâldeyken “ön ekran” olarak görev alıyor. Bu ekran 4.7 inç boyutunda, Super AMOLED panel kullanıyor ve HD+ çözünürlük sunuyor. Cihazın katlanabilir ekranını açtığınızda ise 7.3 inç boyutlu 2K çözünürlüklü Dinamik OLED ekran ile karşılaşıyorsunuz. Büyük ekran, yazılımsal destek ile beraber çoklu işlem için kullanılabiliyor. Galaxy Fold ekranında üç farklı uygulamayı aynı anda kullanabiliyor ve boyutlandırabiliyorsunuz.

Galaxy Fold donanım bileşenleri

Telefonun donanım bileşenlerine baktığımızda ise Snapdragon 855 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı olduğunu belirtelim. Kamera olarak telefonda iç tarafta 10 MP + 8 MP derinlik sensörü olmak üzere çift selfie kamerası, arka tarafta 12 MP ana kamera + 12 MP telephoto ve 16 MP geniş açı olmak üzere üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ayrıca ön ekranın üst bölümünde de yine selfie çekimler için kullanabileceğiniz 10 MP’lik bir kamera daha yer alıyor.

Çift hücreli yapıda 4380 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Türkiye’de hangi renkler olacak?

Cihaz Türkiye’de gümüş, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışta olacak. Ancak Türkiye satış fiyatı ve tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.