Samsung‘un Galaxy F54 5G modeli olarak adlandırılacak yeni bir Galaxy F serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak herhangi bir resmi duyuru yapılmadan önce Galaxy F54’ün fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar.

İçindekiler Samsung Galaxy F54 zengin özelliklerle geliyor

Samsung Galaxy F54 zengin özelliklerle geliyor

Daha önce, geçen ay takma adını doğrulayan Google Play Console listesinde Galaxy F54 5G’nin bir görüntüsünü ele almıştık. Şimdi ise, GadgetsData, yaklaşan akıllı telefonun bu ayın sonlarında piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı. Bilmeyenler için Galaxy F serisi, orta sınıf telefon serisi olacak.

İhbarcı, yeni cihazın Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç uzunluğunda bir AMOLED ekrana sahip olacağını da açıkladı. Kaputun altında bir Exynos 1380 işlemci ile donatılacak. Akıllı telefon ayrıca 25W hızlı şarj oranını destekleyecek büyük bir 6.000mAh pil kapasitesine sahip olacak.

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Diğer önemli özellikler arasında Corning Gorilla Glass 5, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, hibrit SIM yuvası, WiFi 6 ve daha fazlası yer alıyor. Arka tarafta OIS destekli 108 megapiksel birincil sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro atıcıdan oluşan üçlü kamera kurulumunun yer alacağı belirtiliyor.

Bu arada, ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Cihaz muhtemelen kutudan çıktığı haliyle Android 13 işletim sistemi ile çalışacak. Ayrıca, Galaxy F54 5G’nin Hindistan pazarında 30.000 INR’nin (yaklaşık 366 dolar) altında fiyatlandırılacağını da paylaştı.