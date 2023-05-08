Samsung‘un yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 5 modeli, tasarımı ve özellikleriyle ilgili sızıntı ve söylentilerin ortaya çıkmaya devam etmesiyle birlikte büyük bir beklenti ve spekülasyon konusu oldu. Kısa bir süre önce, telefon için resmi gibi görünen şeffaf bir koruyucu kılıf fotoğraflarda sızdırıldı ve bir klasör tasarımına sahip genişletilmiş kapak ekranı ve yana monte edilmiş parmak izi özellikleri gibi tasarım öğeleri hakkında daha fazla ortaya çıktı.

İçindekiler Sızdırılan Galaxy Z Flip 5 renk seçenekleriyle karşımızda

Sızdırılan Galaxy Z Flip 5 renk seçenekleriyle karşımızda

Galaxy Z Flip 5’in koruyucu kılıfının çeşitli düz renklerdeki hayran yapımı görselleri ortaya çıktı ve telefonun renkli bir kılıfa sarıldığında nasıl görünebileceğine dair ipucu verdi. Bu görseller yaklaşan telefon hakkında yeni bir bilgi vermese de Samsung’un koruyucu kılıfları için bir dizi renk seçeneği sunabilir.

Galaxy Z Flip 5’in tasarımıyla ilgili söylentiler dolaşmaya devam ediyor, bazıları telefonun yarısının siyah olacağını ve kapak ekranının kapatıldığında bu panelle karışacağını öne sürüyor. Diğerleri ise kapak ekranının ve çevresindeki çerçevenin, orijinal fold’un kapak ekranına benzer şekilde telefonla eşleşen renkli bir renk tonuna sahip olabileceğini iddia etti.

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Galaxy Z Flip 5’in piyasaya sürülmesi yaklaştıkça, teknoloji meraklıları ve Samsung hayranları telefonun özellikleri, özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla ayrıntı bekleyecek. Beklenti arttıkça, önümüzdeki haftalarda daha fazla söylenti ve sızıntının ortaya çıkmaya devam etmesi muhtemel. Bizi takip etmeye devam edin.