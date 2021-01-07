LG Gram 2021 11. nesil Intel işlemciyle geliyor!

Dell UltraSharp Serisi monitörlerini tanıttı. İşte dünyanın ilk 40 inç 5K kavisli monitörü ve Dell UltraSharp Serisinin diğer tüm modelleri.

Dell, dünyanın ilk 40 inç büyüklüğünde 5K kavisli monitörünü tanıttı. Geçtiğimiz günlerde iş dünyasına hitap eden yeni Latitude dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Dell, şimdi 40 inçlik monitörünün yanı sıra, yeni seri monitörleri ile de karşımıza çıkıyor.

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Dell UltraSharp 40’ın özellikleri!

Dünyanın ilk 40 inç büyüklüğünde 5K kavisli monitörü olan Dell UltraSharp 40, tanıtıldı. U4021QW model numaralı UltraSharp 40, %100 sRGB IPS panel ile karşımıza çıkıyor. 1,07 milyar renk skalasına sahip olan UltraSharp 40, başta da söylediğimiz gibi 5K (5120 x 2160 piksel) görüntü kalitesine sahip.

40 inç büyüklüğündeki bu kavisli monitör 40 Gbps‘ye kadar aktarım hızı sunan Thunderbolt 3 üzerinden 90W hızlı şarj olanağı sunuyor. Yine cihaz üerinde 15W USB-C çıkışı, ethernet girişi, bir USB-A çıkışı ve 9W dahili hoparlör mevcut.

Dell UltraSharp 40 aynı zamanda kendi başına iki ayrı bilgisayarı açabiliyor. Ve her ikisini de tek bir klavye ve mouse üzerinden kontrol etme olanağı sağlıyor. Tüm bu yüksek özellikler sahip Dell UltraSharp 40’ın fiyatı ise 2099,99$ olarak belirlenmiş.

Diğer Dell UltraSharp Serisi modelleri ve özellikleri!

Dell UltraSharp 38!

Dell UltraSharp Serisi bünyesinde 38 inç büyüklüğünde kavisli monitöre daha yer veriyor. 40 inçlik versiyona göre daha uygun fiyatlı olan UltraSharp 38, 3840 x 1600 piksel çözünürlük sunan IPS panel ile birlikte geliyor. Thunderbolt bağlantı noktası taşımayan bu monitörde USB-C çıkışı mevcut. Bu monitörde de tıpkı diğeri gibi 9W dahili hoparlör mevcut. Dell UltraSharp 38’in fiyatı ise 1499.99$ olarak belirlenmiş.

Dell UltraSharp 24 ve 27!

UltraSharp serisi içinde daha ufak boyutlara sahip olan diğer modeller ise UltraSharp 24 ve UltraSharp 28. Tıpkı diğer modeller gibi USB-C üzerinden 90W çıkış yapabilen bu monitörler, ethernet girişini de üzerlerinde taşıyor. Monitörlerin fiyatı ise sırasıyla 459.99$ ve 679.99$ olarak belirlenmiş.

Görüntülü konferansa özel UltraSharp modelleri!

Bildiğiniz üzere pandemi dolayısıyla video konferans görüşmeleri epey arttı. Dell ise bu duruma kayıtsız kalmayarak 3 farklı boyuttaki video konferansa özel monitörlerini tanıttı. 24 inç, 27 inç ve 34 inç büyüklüğündeki bu üç monitör üzerlerinde gürültü önleyici mikrofon ve çift 5W hoparlör taşıyor. Özel bir Microsoft Teams butonunu üzerinde taşıyan monitörler, Windows Hello ve Cortana‘yı destekliyor. Bu video konferans monitörlerinin fiyatları ise sırasıyla 519.99$, 719.99$ ve 1149.99$ olarak şekilleniyor.

55 inç ve 65 inç büyüklüğündeki yeni dokunmatik monitörler!

Büyük ekran arayan kullanıcıları unutmayan Dell, 4K çözünürlüklü dokunmatik monitörlerini tanıttı. 55 inç ve 65 inç boyutundaki bu yeni monitörler, 20 farklı dokunma noktasını algılayabiliyorlar. Bu sayede aynı anda birden fazla kişinin kullanmasını sağlıyor. Çift 20W dahili hoparlör taşıyan bu geniş monitörlerin fiyatları ise şimdilik belli değil.

Şarj edilebilir kablosuz mouse ve klavye mouse seti!

Listenin son ürünü olan MS7421W kodlu kablosuz şarj edilebilir mouse, tek şarj ile 6 aya kadar kullanım sunuyor. Öte yandan klavye mouse kombinasyonunu kullanıyorsanız, bu modeller 36 ay gibi çok ilginç bir pil ömrü sunuyor. Şarj edilebilir kablosuz mouse’un fiyatı 69.99$ olarak belirlenirken; klavye mouse setinin fiyatı ise 99.99$ olarak belirlenmiş.

Dell‘in yaptığı bu toplu tanıtım, piyasa için birbirinden önemli modelleri içerisinde barındırıyor. İçerisinde çeşit çeşit birçok modeli barındıran yeni Dell UltraSharp Serisi, görünüşe göre çok fazla dikkat çekecek. Bakalım Dell’in bu yeni modelleri ne zaman satışta olacak.

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