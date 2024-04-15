Samsung‘un Galaxy C serisini geri getirme planları hakkında birkaç hafta önce Google Play Console listesinde ortaya çıkan bilgiler, şimdi Galaxy C55’in performansına dair bazı önemli detaylarla Geekbench’te göründü. Bu yeni ortaya çıkan bilgiler, cihazın teknik özelliklerini ve potansiyel piyasaya sürülme detaylarını aydınlatıyor.

İlginizi Çekebilir: Telefon alana Xiaomi SU7 hediye

Galaxy C55 5G’nin (model numarası SM-C5560), tek çekirdekli testlerde 1.026 ve çok çekirdekli testlerde 2.384 puan kaydettiği görülüyor. Bu puanlar, cihazın performans potansiyelini gösteriyor. Yonga seti olarak Snapdragon 7 Gen 1’in 2,40 GHz saat hızını kullanan telefon, 8 GB RAM ve Adreno 644 GPU ile güçlendirilmiş durumda. Ancak Geekbench listesi daha fazla ayrıntıya yer vermezken, önceki raporlar sayesinde bazı temel özelliklerini biliyoruz.

Galaxy C55 5G’nin 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlüğe ve 450 ppi piksel yoğunluğuna sahip 6,67 inç OLED ekranla geleceği tahmin ediliyor. Kamera özellikleri açısından, cihazın 25W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile donatılmış olduğu ve üçlü arka kamera kurulumunda 50MP birincil sensör barındırdığı öngörülüyor. İşletim sistemi olarak, cihazın muhtemelen Android 14 tabanlı One UI 6.0/6.1 ile piyasaya sürüleceği bekleniyor.

Ancak, Galaxy C55 5G’nin muhtemelen Çin pazarına özgü olacağı ve küresel bir lansman görmeyeceği belirtiliyor. Bu bilgi, Samsung’un yakın zamanda Galaxy A55 ve Galaxy A35 gibi modellerin fiyatlarını düşürerek, orta sınıf bir cihaz arayan alıcılar için daha çekici hale getirmesiyle de uyumlu görünüyor. Bu strateji, Samsung’un pazar payını artırmak ve rekabeti güçlendirmek için uyguladığı bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.