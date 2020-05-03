Samsung Galaxy Buds+, yeni rengi ile satışa çıkacak!

Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili yeni bir renk seçeneğinin duyurulacağı sızıntısı, geçtiğimiz Şubat ayında bazı kaynaklarda ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy Buds+, yeni Aura Mavisi rengi ile güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı. Bu yeni renk oldukça şık ve ilgi çekici olacak gibi görünüyor.

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Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bu sızıntının kaynağı nedir?

Galaxy Buds+, yeni sunulacak olan rengini resmi bir kaynağa dayandırmıyor. Fakat Aura Mavisi rengi ile geleceğinin sızıntısı, ünlü sızıntıcı Evan Blass tarafından ortaya atıldı. Evan Blass, bu yeni rengin görsellerini kendi resmi hesabından paylaştı.

Galaxy Buds+, şu anda beş farklı renk seçeneği ile satışta bulunuyor. Bu renkler siyah, mavi, beyaz, kırmızı ve pembe olarak sıralanıyor. Evan Blass‘ın ortaya attığı bu sızıntıdaki Aura Mavisi renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi pazarlarda satışa çıkacağı bilinmiyor. Bazı ünlü yorumcular, cihazın bu renk seçeneğinin oldukça ilgi çekeceğini ve satış yapacağını düşünüyor.

Galaxy Buds+, AKG şeklinde ayarlanmış iki taraflı hoparlör(woofer + tweeter) ile birlikte piyasaya çıkmıştı. Her bir kulaklığın 85 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Cihazın kutusunun ise 270 mAh değerinde bataryası mevcut. Cihaz, tam şarjda 11 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Şarj ve kullanım ömrü konusunda bu kulaklıklar oldukça başarılı olarak değerlendirilmişti.