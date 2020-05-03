Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds+, yeni rengi ile satışa çıkacak!
Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili yeni bir renk seçeneğinin duyurulacağı sızıntısı, geçtiğimiz Şubat ayında bazı kaynaklarda ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy Buds+, yeni Aura Mavisi rengi ile güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı. Bu yeni renk oldukça şık ve ilgi çekici olacak gibi görünüyor.
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Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bu sızıntının kaynağı nedir?
Galaxy Buds+, yeni sunulacak olan rengini resmi bir kaynağa dayandırmıyor. Fakat Aura Mavisi rengi ile geleceğinin sızıntısı, ünlü sızıntıcı Evan Blass tarafından ortaya atıldı. Evan Blass, bu yeni rengin görsellerini kendi resmi hesabından paylaştı.
Galaxy Buds+, şu anda beş farklı renk seçeneği ile satışta bulunuyor. Bu renkler siyah, mavi, beyaz, kırmızı ve pembe olarak sıralanıyor. Evan Blass‘ın ortaya attığı bu sızıntıdaki Aura Mavisi renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi pazarlarda satışa çıkacağı bilinmiyor. Bazı ünlü yorumcular, cihazın bu renk seçeneğinin oldukça ilgi çekeceğini ve satış yapacağını düşünüyor.
Galaxy Buds+, AKG şeklinde ayarlanmış iki taraflı hoparlör(woofer + tweeter) ile birlikte piyasaya çıkmıştı. Her bir kulaklığın 85 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Cihazın kutusunun ise 270 mAh değerinde bataryası mevcut. Cihaz, tam şarjda 11 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Şarj ve kullanım ömrü konusunda bu kulaklıklar oldukça başarılı olarak değerlendirilmişti.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro, Nisan ayı güncellemesini aldı!
Realme, Realme 5 Pro için telefondaki Android güvenlik versiyonunu Nisan 2020 tarihine yükselten yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. RMX1971EX_11.C.03 sürüm numarası taşıyan yeni güncellemede DocVault ID özelliği Realme 5 Pro‘ya da geliyor. Fakat bu şuanlık bir süreliğine Hindistan için geçerli.
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Realme 5 Pro, bu güncelleme ile hangi sorunları düzeltti?
Realme 5 Pro’da, bu yeni güncelleme ile birkaç önemli hata düzeltildi. Ayrıca ses kalitesinde de iyileştirmelere gidildi. Artık daha optimize ses ayarları mevcut olacak.
Realme 5 Pro’nun güncelleme notlarına bakarsak;
Güvenlik
- Android güvenlik güncellemesi Nisan 2020‘ye güncellendi.
Uygulama
- Realme 5 Pro için DocVault ID özelliği Hindistan‘da kullanıma açıldı.
Giderilen sorunlar
- Üçüncü parti uygulamalar için optimize edilmiş ve daha iyi bir ses kalitesi
- Karanlık modda son konum bilgisi listesinin sağ tarafına bir ok eklendi.
- İstemci her müzik çaldığında bilgi kutucuğunun çıkması sorunu düzeltildi.
- Arka planda uygulama kapatıldığında alarmın otomatik olarak kendini kapatması sorunu giderildi.
Telefonun Android güvenlik güncellemelerini zamanında alması oldukça kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Bunların haricinde cihazın daha optimize çalışması için çeşitli ayarlar yapıldı ve sistem kararlılığı arttırıldı. Ayrıca bilinen diğer ufak sorunlar da bu güncelleme ile çözüldü. Realme 5 Pro‘nun bu güncellemesi ilk olarak sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak. Büyük bir hata bulunmazsa birkaç gün içinde daha geniş bir kitleye ulaşacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30i, 48 MP ana kamera ile gelecek!
Redmi K30, Aralık ayında resmi olarak piyasaya sürülmüştü. Cihazın sadece Çin versiyonu 5G desteklerken, global sürümü 4G destekliyordu. Şimdi ise söylentilere göre Redmi K30i‘nin piyasadaki en ucuz 5G telefon olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu cihaz muhtemelen Çin dışında da 5G destekli olacak.
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Redmi K30i hakkında yeni sızıntılar neler?
Redmi K30i, Redmi K30‘a göre daha ucuz bir versiyon olacak. Bunun içinde bu cihazda bazı kesintilere gidilecek gibi görünüyor. Bu durumda kesintiye gidilecek ilk özellik kamera olabilir. Bazı sızıntılara göre Redmi K30i, mevcut K30‘da bulunan 64 MP çözünürlüklü kamera yerine 48 MP çözünürlüklü kamera kullanacak. Fakat şirketin dörtlü kamera düzenine dokunmayacağı düşünülüyor. Bu sızıntıların doğruluğu resmi kaynaktan doğrulanmasa da elimizde oldukça geçerli sebepler bulunuyor.
Elimizdeki bilgiler, MIUI Kamera uygulamasının kaynak kodlarından geliyor. Bu uygulamada Redmi K30 5G‘nin kod adı olan “Picasso” adlı bir telefon geçiyor. Bu telefonun da K30i olacağı düşünülüyor. Kaynak kodunda cihazın dörtlü bir kameraya sahip olacağı ve 48 MP çözünürlüklü ana kamerasının olacağı yazıyor. Çin‘deki Redmi K30 5G‘nin 64 MP kamera kullandığını bildiğimiz için bunun uluslararası olan K30i olacağını düşünüyoruz. Bu sızıntılarla ilgili resmi açıklamayı ve cihazın özelliklerini en kısa sürede duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Bir sonraki Samsung Galaxy Z Flip, 3 arka kameraya sahip olabilir!
Samsung, katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip cihazını bu yıl tanıtmıştı. Gelen bilgilere göre yeni nesil Galaxy Z Flip için kolları sıvayan firma çalışmalara şimdiden başladı.
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Galaxy Z Flip için yeni kamera patenti!
Samsung katlanabilir akıllı telefon yarışından geri kalmamak için yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Galaxy Z Flip cihazını bu sene satışa çıkaran firma, daha önce de Galaxy Fold ile bizleri karşılamıştı. Galaxy Fold 2‘nin de bu yıl çıkması beklenirken, gelen son bilgilere göre yeni nesil Galaxy Z Flip için Samsung tarafından alınan yeni patentler var. LetsGoDigital isimli internet sitesinde yer alan habere göre Samsung, yeni nesil Galaxy Z Flip için yeni kamera patenti almış. Üç adet arka kameralı dizaynı içeren patentte, cihazın arka kamera kurulumu için olası iki farklı tasarım örneğine de yer verilmiş. Dikey ve yatay olarak tasarlanan kamera kurulumlarının seçimi, yan tarafta bulunan ve cihaz katlıyken bildirim görmemizi sağlayan ekranında boyutunu belirleyecek.
Katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin üstüne düşen firma, bu yıl içerisinde Galaxy Note 20 ile birlikte, Galaxy Fold 2 cihazını da tanıtacak. Daha çok katlanabilir tablet şeklinde çıkacak cihaz ile Samsung da, ilk Galaxy Fold cihazı için aldıkları eleştirilerden ders çıkarmış mı göreceğiz. Fiyat olarak ülkemiz piyasasında çok uygun fiyatlara sahip olmasalar da ileride bu tarz teknolojileri daha sık görmeye başlayacağız gibi gözüküyor.