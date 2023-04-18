Samsung’un 2019 yılında piyasaya sürdüğü fasulye şeklindeki Galaxy Buds Live kablosuz kulaklıkları, kesinlikle iyi görünümlü bir tasarım ve iyi bir ses kalitesi sunuyordu. Haberler, Samsung’un yaşlanan Buds Live’ın bir devamını piyasaya sürmeyebileceği, bunun yerine Galaxy Buds 3 kulaklıkların piyasaya sürülebileceği yönünde. Galaxy Buds 3’ün çok yakın bir zamanda bizleri karşılayacağı söyleniyor! İşte tarih!

Galaxy Buds 3 Gümbür Gümbür Geliyor!

Samsung, Galaxy Buds 2’yi Ağustos 2021’de Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürmüştü. Bu kulaklıklar rakipsiz gürültü engelleme özelliği ve etkileyici ses deneyimiyle ilgi odağı olmuştu. Sızıntılar, Galaxy Buds 2’nin halefi olan Galaxy Buds 3’ün yolda olduğunu iddia ediyor. Kesin bir lansman tarihi verilmemiş olsa da, kulaklıkların bu yılın Ağustos ayında düzenlenmesi beklenen Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir cihazlarla birlikte görücüye çıkmasını bekleyebiliriz.

Aynı sızıntı, Samsung’un Galaxy Buds 2 Live’ı piyasaya sürmeyeceğini iddia ediyor. Hatırlatmak gerekirse, orijinal Buds Live ANC ve Ambient Sound moduna, 6 saate kadar pil ömrüne ve oynatma ve aramalar için dokunmatik kontrollere sahipti. Bluetooth 5.0 bağlantısı, IPX2 suya dayanıklılık ve Bixby, Google Assistant ve Siri ile uyumluluk sunan bu kulaklıklar 12mm hoparlörlere ve üç mikrofona sahipti.

Altı farklı renkte gelen ve Buds serisinin daha uygun fiyatlı modeli olan Buds Live kulaklıklar, herkes tarafından çok sevilmişti. Ancak görünen o ki Samsung çok fazla çeşidin biraz kafa karıştırıcı olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Buds Live modellerinin fişini çekmeye karar vermiş.

Bunun yerine Buds 3 üretim planları devreye sokulmuş. Ancak henüz bu kulaklığın özellikleri ortaya çıkmış değil. Yeni kulaklıkların selefleriyle temelde aynı tasarıma sahip olmasını bekleniyor. Bununla birlikte, geliştirilmiş gürültü engelleme ve daha iyi sürücüler bu nesilde bizleri karşılayacak yenilikler arasında olabilir.

Samsung ayrıca Spatial ses desteği ve Galaxy Buds 2 Pro ile tanıtılan diğer ilginç özellikleri de bu modelde standart olarak sunabilir. Bizler de Samsung’un yeni kablosuz kulaklıklarını merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Buds 3 için Galaxy Buds Live serisinin bitirilmesi doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!