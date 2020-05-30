Haber
Samsung Galaxy Book S, resmi olarak duyuruldu!
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Samsung, Snapdragon 8cx yonga setinde çalışan Windows dizüstü bilgisayarı Galaxy Book S‘yi resmi olarak tanıttı. Şimdi ise aynı ultrabook tasarımıyla güç tasarruflu Lakefield SoC ve Intel UHD grafik kartına dayanan Intel destekli bir model duyuruldu.
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Samsung Galaxy Book S hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy Book S, 13.3 inçlik Full HD çözünürlüklü dokunmatik ekranlı LCD panel bulunduruyor. Cihazın ön tarafında 1 MP çözünürlüklü bir ön kamerası mevcut. Laptopun toplam ağırlığı 950 gram ve en kalın noktası 11.8 mm inceliğinde. Cihaz ayrıca AKG destekli dörtlü stereo hoparlör kurulumuna ve dahili parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Galaxy Book S, Intel Core i5-L16G7 Lakefield yonga seti ve 8 GB LPDDR4x RAM ile birlikte 256 GB / 512 GB depolama alanı bulunduracak. Cihazın iki adet USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart okuyucusu mevcut.
Galaxy Book S, Wi-Fi 6 ve LTE bağlantısını destekliyor. Cihazın bataryası ise 42 Wh ve 17 saatlik video oynatabilecek kadar uzun pil ömrüyle geliyor. Laptopla birlikte Windows 10 Home veya Windows 10 Pro kullanılabiliyor. Genel özelliklerine baktığımızda Galaxy Book S, oldukça kullanışlı dokunmatik bir laptop olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın altın sarısı ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Başlangıç fiyatı ise £999 olacak. 12 Haziran itibariyle laptopun İngiltere’de satışları başlayacak. Globalde ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Uzay - Bilim
SpaceX, insanlı ilk uzay aracını başarıyla fırlattı!
Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Demo-2 adını verdiği görevin en büyük adımını bugün gerçekleştirdi. İçinde astronotları taşıyan uzay aracı, başarılı bir kalkış denemesi ile yörüngeye fırlatılmayı başardı!
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SpaceX, astronotları başarılı bir şekilde uzaya gönderdi!
İlk olarak Çarşamba günü yapılması planlanan uzay seferi, kalkışa çok kısa bir süre kala hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle ertelenmişti. Erteleme haberinin ardından pek çok söylenti dolaşsa da kalkış denemesinin bugün gerçekleşeceği SpaceX tarafından açıklanmıştı. Saat 22:22’de yapılan kalkış işleminde herhangi bir sorun yaşanmadı ve Demo-2 adı verilen uçuş sorunsuz bir şekilde başladı.
Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Crew Dragon adlı kapsül, atmosfere ulaştıktan sonra başarılı bir şekilde roketten ayrıldı. Daha sonra roketin okyanusun ortasında hazır bekleyen gemiye sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı görüldü. NASA astronotları Douglas Hurley ve Robert Behnken ise Crew Dragon’un içerisinde uzay yolculuğunu gerçekleştirmeye devam ediyor.
SpaceX tarafından gönderilen kapsülün uzay istasyonuna olan yolculuğu ise 18 saat olarak planlanıyor. Yani iki astronot herhangi bir aksilik olmazsa bugün 17:30 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme işlemini gerçekleştirecek. Bu deneme bir test görevi niteliği taşıdığı için Hurley ve Behnken 1 ay sonra dünyaya geri dönecek.
Bu uçuş, aynı zamanda uzay çalışmaları kapsamında tarihi bir eşiğin daha geçildiğini gösteriyor. SpaceX, özel sektör tarafından uzaya ilk kez insanlı uçuş yapan şirket unvanının sahibi oldu. Kapsülün ilk gerçek görevi ise 30 Ağustos’ta 4 astronot ile yapılacak Crew-1 uçuşuyla gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
Android 11 için planlanan sanal tanıtım ertelendi!
Google’ın her yıl düzenlediği I/O geliştiriciler konferansı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Şirketin Android 11 sürümünü duyurmak için hazırlandığı online lansman da ABD’deki olaylar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı!
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Android 11 için düzenlenecek sanal lansman bir kez daha ertelendi!
Android Developers adlı resmi hesaptan yayınlanan tweet, Android 11 için 3 Haziran’da düzenlenmesi beklenen çevrim içi tanıtım etkinliğinin ertelendiğini duyurdu. “Size Android’in en güncel sürümü hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz, ancak şimdi kutlama zamanı değil.” ifadeleriyle açıklanan gelişme, ABD’deki protestolara dayanıyor. Bilindiği üzere George Floyd adlı Afro-Amerikan bir vatandaşın Minneapolis polisi tarafından öldürülmesinin ardından protestolar başladı. Ülke geneline yayılan kitlesel protestolardan dolayı da Google tanıtımı bir kez daha ertelemek durumunda kalmış gibi görünüyor.
Tanıtım etkinliğinin yanı sıra Pixel cihazları için verilecek Android 11 Beta sürüm dağıtımı da ertelendi. Her yıl geleneksel hale gelen geliştiriciler konferansından sonra dağıtılan Beta sürümü, bu yıl kullanıcıları ile sanal lansman etkinliğinden sonra buluşacak. Dolayısıyla geliştirici sürümü kullanmayan Pixel kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekecek.
Google’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümü, kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Dahili ekran kaydı, gelişmiş bildirim paneli, tek seferlik uygulama izni ve pencere içinde pencere boyutunun ayarlanması gibi yenilikler dikkat çekiyor. Sürümün detaylı yenilikleri ise ilerleyen haftalarda yapılacak çevrim içi etkinlikte netlik kazanacak.
Akıllı Telefonlar
TCL 10L kutusundan çıkıyor | Teknik servis hizmeti?
TCL 10L modeli geçtiğimiz günlerde ofisimize gönderilmişti. Biz de sizlerle birlikte kutusunu açmak istedik. Bakalım cihazımızın kutusundan neler çıkıyor?
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TCL 10L kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın, beyaz ve siyah olmak üzere iki rengi bulunuyor. Cihazımızın kutusunun içerisinden 5 volt 2 amper bir adet adaptör, Type-C kablomuz ve üzerinde firmanın sloganının yer aldığı kılıfımız çıkıyor.
TCL 10L özellikleri neler?
Firmanın 10 ailesinin en küçük üyesinde; 6.53 inç ekran, Snapdragon 665 işlemci, 6GB RAM ve 128GB ROM gibi temel özellikler yer alıyor. Aynı zamanda, ekran tarafında görsel iyileştirme modu sunan NXTVISION ile birlikte HDR-SDR modumuz da mevcut.
Rakiplerine oranla kamera özellikleri nasıl?
Ön tarafta, 16MP çözünürlüğe sahip, f/2.2 diyafram bulunan geniş açı destekli bir kameramız bulunuyor. Arka tarafta ise sırasıyla; 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (makro) ve 2 MP, f/2.4, (derinlik) olmak üzere dört kamerımız var.
Kaç TL’ye satılacak?
Şu an için sadece Turkcell’de satışını gördüğümüz cihazın fiyatının 3.099TL olarak belirlendiğini görüyoruz. İleriki tarihlerde farklı satış noktalarında da TCL 10L’nin satışını görebiliriz.