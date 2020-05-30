Samsung Galaxy Book S, resmi olarak duyuruldu!

Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Demo-2 adını verdiği görevin en büyük adımını bugün gerçekleştirdi. İçinde astronotları taşıyan uzay aracı, başarılı bir kalkış denemesi ile yörüngeye fırlatılmayı başardı!

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SpaceX, astronotları başarılı bir şekilde uzaya gönderdi!

İlk olarak Çarşamba günü yapılması planlanan uzay seferi, kalkışa çok kısa bir süre kala hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle ertelenmişti. Erteleme haberinin ardından pek çok söylenti dolaşsa da kalkış denemesinin bugün gerçekleşeceği SpaceX tarafından açıklanmıştı. Saat 22:22’de yapılan kalkış işleminde herhangi bir sorun yaşanmadı ve Demo-2 adı verilen uçuş sorunsuz bir şekilde başladı.

Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Crew Dragon adlı kapsül, atmosfere ulaştıktan sonra başarılı bir şekilde roketten ayrıldı. Daha sonra roketin okyanusun ortasında hazır bekleyen gemiye sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı görüldü. NASA astronotları Douglas Hurley ve Robert Behnken ise Crew Dragon’un içerisinde uzay yolculuğunu gerçekleştirmeye devam ediyor.

SpaceX tarafından gönderilen kapsülün uzay istasyonuna olan yolculuğu ise 18 saat olarak planlanıyor. Yani iki astronot herhangi bir aksilik olmazsa bugün 17:30 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme işlemini gerçekleştirecek. Bu deneme bir test görevi niteliği taşıdığı için Hurley ve Behnken 1 ay sonra dünyaya geri dönecek.

Bu uçuş, aynı zamanda uzay çalışmaları kapsamında tarihi bir eşiğin daha geçildiğini gösteriyor. SpaceX, özel sektör tarafından uzaya ilk kez insanlı uçuş yapan şirket unvanının sahibi oldu. Kapsülün ilk gerçek görevi ise 30 Ağustos’ta 4 astronot ile yapılacak Crew-1 uçuşuyla gerçekleşecek.