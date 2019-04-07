Samsung Galaxy A90 özellikleri açıklandı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un orta-üst seviyede konumlandırmayı planladığı döndürülebilir kameralı yeni telefonu Samsung Galaxy A90 tüm özellikleriyle ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A90 özellikleri

Galaxy A90, 6.7 inç boyutunda ve Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüğünde OLED bir ekranla gelecek. Telefonun ön tarafında ahize bulunmayacağı için bu ekran aynı zamanda ahize görevini de üstlenecek. Telefon gücünü ise Qualcomm‘un Snapdragon 710 ya da 712 işlemcisinden alacak. Galaxy A90‘ın kameraları sıra dışı kaydırmalı ve döndürülebilir bir tasarıma sahip. Telefon üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu üçlüyü 48MP (f/2.0) çözünürlüklü ana kamera, 8MP (f/2.4) çözünürlüklü derinlik algılayıcısı ve ToF (f/1.2) sensörü oluşturuyor. Alışık olduğumuzun aksine bu kameralar, öne döndürülerek ön kamera olarak da kullanılabilinecek.

Farklı tasarımı ve dev ekranı yüzünden 219 gram ağırlığa ulaşan Galaxy A90, 3,700 mAh büyüklüğündeki bataryasını 25W‘lık hızlı şarjla doldurabilecek. Telefon 10 Nisan’da Samsung tarafından resmi olarak duyurulacak.