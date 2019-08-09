Samsung Galaxy A70s, Geekbench testinde görüldü!

Samsung Galaxy A70s modelinin belli başlı teknik özellikleri, Geekbench benchmark testinin sonuçlarıyla ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A70s, Geekbench puanı

Birkaç yıl öncesine kadar orta düzey akıllı telefon pazarında Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un hakimiyeti sürüyordu. Fakat aynı fiyata daha üstün özellikler veren Çinli rakiplerinin ortaya çıkmasıyla Samsung eski gücünü kaybetmeye başlamıştı. Şirket, bu durumun önüne geçmek için bu yıl Galaxy A serisini çeşitlendirdi ve her fiyat aralığına model konumlandırmaya başladı.

Galaxy A ailesinin en güçlü telefonlarından Samsung Galaxy A70‘in güncellenmiş versiyonu Galaxy A70s‘in pek çok teknik özelliği Geekbench benchmark testinin sonuçlarıyla ortaya çıktı. Cihaz A70‘le aynı şekilde Qualcomm‘un yeni nesil sekiz çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM’li akıllı telefon kutusundan Android 9 işletim sistemiyle çıkacak.

Cihaz, testte tek çekirdekte 2365, çoklu çekirdekte ise 6372 puanını aldı. A70 ve A70s arasındaki en büyük farkın ana kamera tarafında olması bekleniyor. Yeni modelde 32 MP (f/1.7) kamera yerine 64 MP çözünürlükteki yeni ISOCELL kameraya yer verilecek.