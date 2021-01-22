Samsung Galaxy A82 yolda

Samsung Galaxy A82, arka tarafa konumlandırılmış dönebilen bir motorize kamerayla gelebilir. A80 tasarımına sadık kalınıyor.

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Akıllı telefon üreticileri, yıllardır kullanıcılarına tam ekran deneyimi yaşatmak için uğraşıyor. Bunun için ilk olarak çerçeveleri ortadan kaldıran üreticiler, ön kamera söz konusu olunca biraz daha yaratıcı olmak zorunda kalıyor. Şu ana kadar çentik, motorize kameralar ve ekran altı kamera teknolojileri gibi yöntemler denendi. Samsung da bu şirketlerden biri. Şirketin 2019 Nisan ayında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy A80 modeli, dönebilen motorize bir arka kamera sayesinde, ön tarafta bir kamera konumlandırmaya gerek kalmadan kullanılabiliyordu. Bunu arka taraftan açılan motorize bir mekanizmayla arka kamerayı öne çevirerek başaran şirket, ilk modelden itibaren suskunluğunu korumuştu. Şimdi bu değişiyor. Samsung Galaxy A82 geliyor.

Samsung Galaxy A82

Dedikodulara göre Samsung, SN-A826B model numaralı bir telefon üzerine çalışıyor. İddialara göre bu model, Galaxy A80’in devamı niteliğinde olacak ve 5G özelliği ile dönebilen motorize bir arka kameraya sahip olacak. Samsung Galaxy A82 olarak isimlendirilecek olan telefon hakkında şimdilik çok fazla bilgi olmazken, geliştirilme sürecinin erken aşamalarında olduğunu belirtmekte de fayda var. Ekran altı kamera teknolojisi daha fazla gelişene ve her telefonda kullanılmaya uygun hale gelene kadar, bu alternatifler kullanılmaya devam edecek gibi görülüyor. Kullanıcılar, özellikle bozulma ve ekstra kırılgan olma ihtimaline karşı motorize parçası olan telefonlara önyargılı yaklaşıyor.

İlk ekran altı kameralı telefon

Samsung Galaxy A82 gibi modeller üzerinde çalışmaya devam ederken, ilk ekran altı kameraya sahip telefon ise ZTE’den geldi. Çinli akıllı telefon üreticisinin ZTE AXON 20 modeli, kendini gizleyebilen ekran altında bir kameraya sahip ve kullanıcılara herhangi bir sorun olmadan tam ekran deneyimini yaşatabiliyor. Henüz erken aşlamada olan bu teknolojinin kısa süre içerisinde diğer üreticilere de yayılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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