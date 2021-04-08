Samsung Galaxy A82 modelinden yeni görüntüler ortaya çıktı!

Samsung Galaxy A82 modeli için artık geri sayıma geçtik. Firmanın Galaxy A80‘den sonraki ilk cihazı olması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuvvetli performans vadetmesi beklenen akıllı telefonun yeni görüntüleri sızdırıldı. Kutu içerisinde gözüken akıllı telefon genel yapı itibariyle Galaxy S21 modeline oldukça benzemekte. Ayrıca akıllı telefon ile alakalı Güney Kore’de geçerli birkaç poster de ortaya çıktı.

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Samsung Galay A82 ilk görüntüleriyle ortaya çıktı!

Akıllı telefon dünyasında her geçen gün yeni modeller piyasaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle amiral gemisi cihazlar arasındaki rekabet ön planda olsa da daha alt seviyelerde de ciddi bir yarış söz konusu. Orta üst seviye modellerin önemli bir yere sahip olduğu şu günlerde bu kategoriye yeni bir model daha ekleniyor. Samsung, Galaxy A80‘den sonra serinin devamını getirme kararı aldı. A81 adında bir telefon çıkarmayan Güney Kore devi, Galaxy A82 ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Yeni yeni detayların ortaya çıktığı akıllı telefon, bu kez canlı görüntüleri ile gündeme geldi. Güney Kore sınırları içerisinde Galaxy Quantum olarak adlandırılan model aslında Galaxy A72 5G‘nin bir nevi yeniden düzenlenmiş hali olacak. Kutu içerisinde görseli ile dikkat çeken akıllı telefon ile alakalı tasarım detayları da kesinleşti.

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Güney Kore‘de Galaxy Quantum 2 adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, tasarım hatlarıyla sade bir görünüme sahip. Arka taraftan bakılınca cihazın Galaxy S21 modeline oldukça benzediği ortaya çıktı. Beyaz renk seçeneği ile görüntülenen akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Google Play Console platformuna da uğramıştı. Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak akıllı telefonun tanıtım posteri de ortaya çıktı. Posterde siyah rengi ile ortaya çıkan akıllı telefon, ince çerçeveli yapısı ile dikkat çekiyor. Çalışırken de görüntülenen akıllı telefon, delikli ve kavisli bir ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefona ait bazı teknik özelliklerinde kesinleştiğini söylemek gerek. Güçlü bir performans vadetmesi beklenen cihaz, eski nesil amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Galaxy A80 modelinde olduğu gibi yenilikçi bir anlayıştan ziyade daha alışılagelmiş bir tasarım ile piyasaya çıkacak.

Samsung Galaxy A82 Snapdragon 855+ işlemci ile piyasaya çıkacak!

Akıllı telefonun teknik özellikleri tanıtımdan önce bir nevi belli oldu. Cihaz piyasada “amiral gemisi katili” olarak adlandırılan sınıfa girecek gibi gözüküyor. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 855+ işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Depolama kısmında ilave olarak microSD kart desteği de bulunmakta. Galaxy A72 5G modelinin küresel pazarda yeniden düzenlenmiş hali olması beklenen akıllı telefon, daha kuvvetli bir performansa sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon iddialara göre, ilave anten desteği sayesinde 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Firmanın 5G‘nin yaygınlaşması ile beraber akıllı telefonu sadece 4G özellikli olarak çıkarmak istemeyeceği iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun hem 5G hem de 4G özellikli iki versiyon ile piyasaya çıkması da kuvvetle muhtemel. Akıllı telefonun yeni görüntüleri sayesinde birçok tasarım detayı da kesinleşti.

Samsung Galaxy A82 6.7 inçlik Super AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran teknolojisinin yer aldığı cihazda, ekranın orta üst bölgesinde bir adet kamera yer alıyor. Bu kameranın özelliği ile alakalı ne yazık ki kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Arka tarafta da üçlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefon, 64 MP Sony IMX686 sensör ile piyasaya çıkacak. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, 25 W‘lık hızlı şarj desteğiyle piyasaya çıkacak. Bununla birlikte kutu içeriği de ortaya çıkan akıllı telefon, 15 W‘lık adaptör ile geliyor. Hızlı şarjı tam anlamıyla deneyimlemek isteyen kullanıcıların ilave adaptör almaları gerekecek. Ayrıca akıllı telefon son dönemlerde görmeye alıştığımız kutu içerisinden çıkan şeffaf kılıf ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. 23 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.