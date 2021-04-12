Samsung Galaxy A82, canlı görüntüleriyle ortaya çıktı!

Samsung, bir yıllık aradan sonra Galaxy A80 serisini Galaxy A82 adlı yeni bir akıllı telefon ile yeniden canlandırmayı planlıyor. Galaxy A80, firmanın bugüne kadar sunduğu Galaxy A serisi akıllı telefonlar arasındaki en ilginç cihazdı. Cihaz, herhangi bir çentik veya çıkıntıya sahip değil. Samsung, bu cihazı ön ve arka tarafa dönebilen motorize bir kamera ile donattı. Bununla birlikte selfie kamerasına olan ihtiyaç ortadan kalktı. Ancak günümüzde motorize ve pop-up kameralar kullanım alanlarını yitiriyor. Bu nedenle Galaxy A82, sızan fotoğraflara göre klasik bir akıllı telefon tasarımı ile gelecek.

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Samsung Galaxy A82, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Son sızıntılara göre Galaxy A82, bazı pazarlarda Quantum 2 adıyla piyasaya çıkacak. Bugün, Çin platformu olan Weibo’da yayınlanan görüntülere göre cihazın tasarımı hakkında genel bilgilere sahibiz. Ortaya çıkan canlı çekimlerde, cihazın arka tarafta dikdörtgen içinde üçlü kamera dizilimi ile geleceğini görüyoruz. Arka kamera, günümüzdeki her cihazda bulunan derin çıkıntıya sahip olacak. Ön tarafta ise ekranın ortasında bulunan bir adet selfie kamera mevcut. Ayrıca görüntüler, cihazın koyu gri renk seçeneğine sahip olacağını da gösteriyor.

Samsung’un yeni nesil Galaxy A80 serisi cihazı hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?

Son teknoloji ve yenilikçi bir tasarımı bulunmayan bu cihazı, diğerlerinden ayıran nokta merak edilmekteydi. Görünüşe göre Samsung, bu cihazı amiral gemisi katili olarak piyasaya sürecek. Bu da demek oluyor ki cihaz, kullanıcı dostu bir fiyat politikasıyla gelecek. Galaxy A82, Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden gücünü alacak. Sızan görüntüler, cihazın 2.5D kavisli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre bu ekran, 6.7 inçlik Super AMOLED bir panel olacak. Telefonun üçlü kamera dizilimi muhtemelen 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Üçüncü kamera ise makro kamera veya periskop kamera olabilir. Ayrıca ana kameranın optik görüntü sabitleme teknolojisi ile gelmesi de muhtemel.

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Samsung Galaxy A82, 120 Hz ekran tazeleme hızına ve ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Uygun fiyatlı bir amiral gemisi olması beklenen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Bu seçeneğin haricinde başka seçeneklerinde olması da mümkün. Ayrıca mevcut depolama alanı MicroSD kart ile genişletilebilecek. Telefon, 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryaya sahip olacak. Ancak kutudan sadece 15W’lık adaptör çıkması beklenmekte. Hatta bazı kaynaklar şarj cihazının çıkmayacağını da belirtiyor. Cihazın kutusunda bir adet şeffaf kılıf ve kulaklık yer alıyor. Bunun bölgeye özel olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak temel telefon aksesuarlarının kutudan çıkması kullanıcılar açısından önemli bir durum.

Galaxy A80 teknik özellikleri