Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A82, canlı görüntüleriyle ortaya çıktı!
Samsung, bir yıllık aradan sonra Galaxy A80 serisini Galaxy A82 adlı yeni bir akıllı telefon ile yeniden canlandırmayı planlıyor. Galaxy A80, firmanın bugüne kadar sunduğu Galaxy A serisi akıllı telefonlar arasındaki en ilginç cihazdı. Cihaz, herhangi bir çentik veya çıkıntıya sahip değil. Samsung, bu cihazı ön ve arka tarafa dönebilen motorize bir kamera ile donattı. Bununla birlikte selfie kamerasına olan ihtiyaç ortadan kalktı. Ancak günümüzde motorize ve pop-up kameralar kullanım alanlarını yitiriyor. Bu nedenle Galaxy A82, sızan fotoğraflara göre klasik bir akıllı telefon tasarımı ile gelecek.
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Samsung Galaxy A82, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Son sızıntılara göre Galaxy A82, bazı pazarlarda Quantum 2 adıyla piyasaya çıkacak. Bugün, Çin platformu olan Weibo’da yayınlanan görüntülere göre cihazın tasarımı hakkında genel bilgilere sahibiz. Ortaya çıkan canlı çekimlerde, cihazın arka tarafta dikdörtgen içinde üçlü kamera dizilimi ile geleceğini görüyoruz. Arka kamera, günümüzdeki her cihazda bulunan derin çıkıntıya sahip olacak. Ön tarafta ise ekranın ortasında bulunan bir adet selfie kamera mevcut. Ayrıca görüntüler, cihazın koyu gri renk seçeneğine sahip olacağını da gösteriyor.
Samsung’un yeni nesil Galaxy A80 serisi cihazı hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
Son teknoloji ve yenilikçi bir tasarımı bulunmayan bu cihazı, diğerlerinden ayıran nokta merak edilmekteydi. Görünüşe göre Samsung, bu cihazı amiral gemisi katili olarak piyasaya sürecek. Bu da demek oluyor ki cihaz, kullanıcı dostu bir fiyat politikasıyla gelecek. Galaxy A82, Qualcomm Snapdragon 860 yonga setinden gücünü alacak. Sızan görüntüler, cihazın 2.5D kavisli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre bu ekran, 6.7 inçlik Super AMOLED bir panel olacak. Telefonun üçlü kamera dizilimi muhtemelen 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve ultra geniş açılı kamera ile gelecek. Üçüncü kamera ise makro kamera veya periskop kamera olabilir. Ayrıca ana kameranın optik görüntü sabitleme teknolojisi ile gelmesi de muhtemel.
Samsung Galaxy A82, 120 Hz ekran tazeleme hızına ve ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. Uygun fiyatlı bir amiral gemisi olması beklenen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Bu seçeneğin haricinde başka seçeneklerinde olması da mümkün. Ayrıca mevcut depolama alanı MicroSD kart ile genişletilebilecek. Telefon, 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryaya sahip olacak. Ancak kutudan sadece 15W’lık adaptör çıkması beklenmekte. Hatta bazı kaynaklar şarj cihazının çıkmayacağını da belirtiyor. Cihazın kutusunda bir adet şeffaf kılıf ve kulaklık yer alıyor. Bunun bölgeye özel olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak temel telefon aksesuarlarının kutudan çıkması kullanıcılar açısından önemli bir durum.
Galaxy A80 teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 730
- Ekran: 6.7 inç, FHD+ çözünürlüklü, Super AMOLED, ekrandan parmak izi
- Grafik Birimi: Adreno 618 GPU
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB’a kadar microSD desteği
- Batarya: 3.700 mAh, 25W hızlı şarj
- Arka Kamera: 48MP – f/1.8, 8MP – f/2.4 ultra geniş açılı, ToF
- Ön Kamera: Motorize arka kamera
- İşletim Sistemi: Android 9
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3, batarya özellikleriyle ortaya çıktı!
Güney Kore’den gelen son raporlar, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ile ilgili bazı önemli teknik özellikleri ortaya çıkardı. Raporlara göre bu cihaz 4380 mAh değerinde batarya ile gelecek. Bu pil kapasitesi, önceki nesil Galaxy Z Fold 2’nin kullandığı 4500 mAh bataryadan daha düşük. Ayrıca rapor, lityum pillerin Samsung SDI tarafından üretileceğini gösteriyor.
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Samsung Galaxy Z Fold 3, neden daha düşük kapasiteli batarya ile geliyor?
Ortaya çıkan raporlara göre Güney Koreli üretici, ekran boyutundaki değişiklik nedeniyle batarya kapasitesini azaltıyor. Şirket, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran boyutunu 7.5 inçe düşürecek. Önceki nesil Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 7.6 inç boyutunda ekranı bulunmaktaydı. Ancak dahili ekranın boyutu her iki modelde de aynı kalacak. Galaxy Z Fold 2’nin dahili ekranı 6.2 inçti. Bataryadaki ve ekrandaki küçülme, Galaxy Z Fold 3’ü daha taşınabilen bir cihaz haline getirecek. Her ne kadar ufak değişiklikler olsa da bunun kullanıcıya etki edeceği düşünülüyor.
Samsung’un yeni katlanabilen cihazı hakkında başka neler biliyoruz?
Son raporlara göre Samsung Galaxy Z Fold 3, S-Pen kalem desteği ile gelecek. Bu aslında bir spekülasyon değil çünkü bu konuyla ilgili şirketin içerisinden resmi bir teyit bulunmakta. Cihazın ekranı, çift katlanabilen bir tasarıma sahip olacak. Ekran, her iki taraftan da iç tarafa doğru katlanabilen bir form ile gelecek. Bu, akıllı telefonun iki adet menteşesinin bulunabileceğini gösteriyor. Ayrıca Samsung, yeni akıllı telefonunda Ultra İnce Cam (UTC) teknolojisinin gelişmiş halini de sunacak. Yeni ekran, kalemin dokunuşuna uyum sağlamak için daha sert bir malzeme ile üretilecek. Ayrıca ekranın genel dayanıklılığı plastik ekranlardan çok daha iyi olacak. Bununla birlikte firma, UTG camın kalınlığını da arttıracak. Bazı sızıntılar, bu ekranın 5. seviye Mohs sertliğine ulaşacağını söylüyor.
Spekülasyonlara göre Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2, Temmuz 2021’de piyasaya çıkacak. Her iki cihaz da muhtemelen Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca her iki ekranın da uyarlanabilen ekran tazeleme oranı ve ekran altı ön kamera teknolojisi ile geleceği söylenmekte. Son raporlar, Galaxy Z Fold 3’ün şimdiden üretime hazır olduğunu gösteriyor. İsmini vermeyen anonim bir kaynak, bu cihazın dijital sensörler ve daha iyi bir UTG teknolojisi ile geleceğini söylüyor. Şimdilik Galaxy Z Fold 3 ile ilgili bilinen ve sızdırılanlar bunlar. Önümüzdeki haftalarda bu cihazla ilgili daha fazla yeni bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Samsung Galaxy Z Fold 2 teknik özellikleri
- Ekran:
- 7,6 inç, 1768 x 2208 piksel çözünürlüklü, katlanabilen 120 Hz Dinamik AMOLED X2
- 6,2 inç, 816 x 2260 piksel Full HD+ çözünürlüklü, Dinamik AMOLED
- Boyutlar: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm (açıkken), 159.2 x 68 x 16.8 mm (kapalıyken)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865+
- RAM: 12 GB
- Depolama Alanı: 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP geniş + 12 MP telefoto + 12 MP ultra geniş
- Ön Kamera: 2 adet 10 MP geniş açılı
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooh 5.1, USB 3.2, FM Radyo
- Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj destekli
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 2.1
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Fan Edition, tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!
Samsung fanlarının favorisi haline gelen Galaxy S serisinin yeni Fan Edition modelinin bu yıl içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak bu cihazdan önce şirket, Galaxy S20 Fan Edition’ın Exynos 990 yonga setinden gücünü alan modelini piyasadan çekecek. Bu cihaz yerine Snapdragon 865 yonga setine sahip yeni bir Galaxy S20 FE modeli satışa çıkacak. Snapdragon 865 yonga seti nedeniyle bu cihazda 5G modem mevcut olmayacak. Bununla birlikte telefonun tasarımı Exynos 990’lı model ile aynı olacak.
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Galaxy S21 Fan Edition nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE’nin ardından Galaxy S21 Fan Edition modelinin piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Cihazın tasarımı, OnLeaks tarafından yayınlanan görsellerde net bir şekilde görüntülendi. Galaxy S21 Fan Edition’ın yayınlanan görüntüleri, cihazın Galaxy S21 ile aynı tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun ön tarafında 6.4 inçlik nokta delik kamera tasarımı bulunan düz AMOLED bir panel mevcut. Ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.
Galaxy S21 FE, 7.9 mm kalınlığa sahip ancak kamera çıkıntısıyla birlikte 9.3 mm kalınlığa ulaşıyor. Arka tarafta, üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunmakta. Cihazın Snapdragon 888 veya Exynos 2100 yonga setinden gücünü alması muhtemel gözüküyor. Ayrıca telefonda 6/8 GB RAM seçeneği ve 25W hızlı şarj desteği bulunacaktır. Galaxy S21 Fan Edition, yaz aylarında satışa çıkacak ve büyük ihtimalle ağustos ayında raflarda yerini alacak. Firma, bu yıl piyasaya çıkmayacak olan Galaxy Note serisinin yerini bu cihaz ile doldurmayı planlıyor.
Galaxy Note FE, geçmişte mühendislik sorunları yaşayan Galaxy Note 7’nin yerine geçmişti. Bu cihazın ardından Samsung, Galaxy S20 Fan Edition modelini 2020 yılında duyurdu. Telefon, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve firma bu seriyi her yıl çıkarmayı planladığını söyledi. Şimdi ise Galaxy S21 Fan Edition ile serinin devam edeceği kesinleşmiş oldu. Galaxy S20 Fan Edition, Galaxy S serisinin en çok satan cihazlarından biri oldu. S21 Fan Edition modelinde de bunun devam edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.
S20 Fan Edition teknik özellikleri
- Ekran: 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü, 6.5 inç AMOLED, 120 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Exynoss 990
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 1 TB’a kadar hafıza kartı desteği
- Ön Kamera: 32 MP geniş açılı, f/2.2
- Arka Kamera:
- 12 MP geniş açılı ana kamera, f/1.8
- 12 MP ultra geniş açılı, f/2.2
- 8 MP telefoto 3x zoom, f/2.4
- Bağlantı: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB Type-C
- Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj destekli
- İşletim Sistemi: Android 11
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Akıllı Telefonlar
Android güncellemelerini alacak olan LG telefonların listesi yayınlandı!
LG, akıllı telefon pazarından 31 Temmuz tarihinde çekileceğini pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında resmi olarak duyurdu. Bununla birlikte şirket, desteklenen modeller için Android 11 güncellemelerini vermeye devam edecek. Ayrıca Android 12 ve Android 13 alabilecek bazı telefonlar da mevcut. Bugün paylaşılan listede hangi telefonların hangi Android sürümüne yükseltileceği ortaya çıktı.
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Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?
LG, paylaştığı listede Android güncellemelerini alacak olan telefonlarını kullanıcılara duyurdu. İlginç bir şekilde bu listede Android 13 alacak olan telefonlarda bulunmakta.
Android 11
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92, Q9 One
Android 12
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q52, Q92
Android 13
- Wing, Velvet, Velvet LTE
LG Wing ve LG Velvet, firmanın 2020 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlardır. LG Wing, dönebilen çift ekrana sahip oldukça yaratıcı bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Bu nedenle, şirket bu cihaz için Android 13 güncellemesini vermeyi planlıyor. Ancak üretici, Android 12 veya 13’ün test işlemi sırasında bir hata oluşması durumunda güncellemelerden vazgeçebileceğini de belirtti. LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmesi, hem kullanıcıları hem de pazarı olumsuz etkiledi.
Üretici, akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurduktan sonra akıllı telefonları için desteğini sürdüreceğini belirtti. Bununla birlikte elinden gelen her yazılım güncellemesini de cihazlarına sağlamaya devam edecek. Ayrıca firma, son çıkan telefonları için üç yıl boyunca aktif güncelleme garantisi verdi. Aynı zamanda orta ve giriş seviye telefonlar da iki sene boyunca güncelleme alacak. Şirketin akıllı telefon pazarından çekilmesinin öncesinde bazı modeller mevcut Android 11 işletim sistemine sahipti. Bunların arasında LG Velvet, V60 ThinQ ve G7 One akıllı telefon modelleri bulunmakta. Ancak diğer orta ve giriş segment modeller de yakında Android 11 güncellemesini alacak. Bu cihazlar, G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 ve K42 olarak sıralanıyor.
LG, kullanıcıları endişelendirmemek için en erken zamanda akıllı telefonlara güncelleme desteğinin süreceğini duyurdu. Bununla birlikte son raporlarda LG’nin bazı telefonları için Android 12 sürümünü yakında piyasaya süreceği ortaya çıktı. Güney Koreli üretici, güncellemeyi test ederken Google’ın dağıtım programını takip edeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki LG, mevcut modeller için güncelleme yayınlayacak olsa da bu güncellemeler üzerine ekstra bir şey katmayacak.
LG Wing teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç OLED ana ekran, 3.9 inç dönebilen ikincil ekran
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
LG Velvet teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç P-OLED, FHD+ çözünürlüklü (2340 x 1080 piksel)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C
- Batarya: 4300 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11
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