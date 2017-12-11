Samsung Galaxy A8 ve A8+ Modelleri Çift Ön Kamera İle Geliyor!

Samsung’un Galaxy A8 ve A8+ modellerinin 2018 versiyonlarına ait detaylar ortaya çıktı.

Samsung’un orta seviyede üst seviye kalitesini sunmaya çalıştığı ürün grubu olan Galaxy A ailesinin tepe modellerinden biri olan Galaxy A8 ve Galaxy A8+, 2018 yılında daha yenilikçi yapısıyla geliyor. Ortaya çıkan detaylara göre çift ön kamera 6 inç FHD SAMOLED ekran, 2.2GHz hızında yonga seti ve 6GB bellek gibi detaylar ile gelecek Galaxy A8+, 16 MP + 8 MP ön ve 16 MP arka kameraya sahip.;

A8’in ise 5.7 inç ekranı, 4 GB belleği gibi detaylar ile CES 2018’de tanıtılması bekleniyor. Son olarak Samsung’un bu cihazlarda parmak izi sensörünü kameranın altına yerleştirdiğini de belirtelim.