Samsung Galaxy A7 (2018) Türkiye fiyatı açıklandı. Geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtılan ve üç arka kamerasıyla öne çıkan modelin tavsiye edilen satış fiyatı 3.399TL olarak açıklanırken, lansmana özel olarak gerçekleştirilen indirimle 3.099TL’den satın alınabilecek.

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Samsung Galaxy A7 (2018) fiyatı ve özellikleri

Mavi, siyah ve altın sarısı renk seçeneklerine sahip telefon, yekpare metal kasa kullanıyor. 6 inç boyutlu geniş ekranda Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED panel ile gelen cihaz, birçok yeni nesil cihazda farklı olarak USB Type-C değil microUSB kullanıyor.

Gücünü Exynos 7885 işlemcisinden alan cihaz, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Bu depolama alanını microSD kart desteğiyle 512 GB’a kadar arttırabilmek mümkün. Cihazın arkasında 24 MP (F/1.7) + 8 MP Ultra geniş + 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üç arka kamera bulunuyor. Bu sayede hem bokeh efektli hem de geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Cihazın ön tarafında ise F/2.0 diyafram değerine sahip 24 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Android 8.0 sürümü ile kutudan çıkan Galaxy A7 (2018) modelinde 3300 mAh kapasiteli pil bulunuyor.