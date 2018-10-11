Samsung Galaxy A7 (2018) ön inceleme (VİDEO)

Samsung Galaxy A7 (2018) ön inceleme videomuzda, bugün Galaxy A9 lansmanı ile birlikte gösterilen telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Samsung Galaxy A7 (2018) ön inceleme

Mavi, siyah ve altın sarısı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon, büyük oranda cam malzeme ile kaplanmış durumda. Tasarımda microUSB bağlantı noktası olduğunu ve stereo hoparlör desteğinin olmadığını belirtelim. 6 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED panel ile gelen Galaxy A7 (2018) modeli, gücünü 8 çekirdekli 2.2 GHz saat hızında çalışan Exynos 7885 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Arka tarafında 3 kamera olan telefonda, 24 MP’lik F/1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra 8 MP’lik geniş açı ve 5 MP’lik derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP’lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera bulunuyor.

Son olarak Android 8.0 Oreo sürümüyle kutudan çıkan cihaz, 3300 mAh pil kapasitesi ile geliyor.