Samsung Galaxy A60 ve A40s tanıtıldı

Samsung, yeni Galaxy A serisi modellerini tanıtmaya devam ediyor. Çin’de yapılan etkinlikte Samsung’un dört akıllı telefonu; Galaxy A80 , A70, A60 ve A40s modelleri tanıtıldı.

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Galaxy A80 ve A70 hakkında elimizde birçok bilginin olmasının yanında, Samsung Galaxy A60 ve A40s modelleri de ilk kez görücüye çıkmış oldu. Bu modellerin, Çin ile sınırlı olup olmayacağını henüz bilmiyoruz ancak Samsung’un onları başka pazarlara götürmeye karar vermesi olası gözüküyor.

Samsung Galaxy A60 ve A40s “premium” özellikleri barındırıyor

Her iki telefon da (A60 ve A40s) orta segment diye adlandırdığımız modeller olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazları rakiplerinden ayıran en önemli detay, “Amiral gemisi” sınıfında yer alan modellerden bazı özellikleri bünyelerinde barındırıyor olmaları.

Galaxy A60; Full HD+ çözünürlüğünde, 6.3 inçlik, Infinity-O ekranına sahip. Yani S10 ailesinde gördüğümüz, ekrana gömülü 32 Megapiksellik selfie kamerası ile dikkat çekiyor. Samsung, A60’ın delikli ekrana gömmüş olduğu kamera sayesinde, % 92’ lik bir ekran / kasa oranına sahip bir telefon olmasını sağlıyor. Bu oranı yakalamak için telefona entegre edilen Screen Cast ses teknolojisi sayesinde üst tarafta hoparlör ızgarası yer almıyor.

Cihazın arka tarafında ise 32 MP’ lik f/1.7 diyafram aralığına sahip ana kamera, buna eşlik eden 8 MP’lik f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 5 MP’ lik çözünürlüğünde derinlik algılayıcı kamera olmak üzere üç adet kamera bulunuyor.Ayrıca bir adet led flaş ve parmak izi sensörü de mevcut. Gücünü Snapdragon 675 işlemciden alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca cihaz 3500 mAh’ lık bir batarya ile besleniyor.

Nispeten daha ucuz olan Galaxy A40s, Infinity-U ekran tasarımının tercih edildiği, 6.4 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekrandaki damla çentiğin içerisinde 16 Megapiksel çözünürlüğüne sahip ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise Galaxy A60’a kıyasla sınırlandırılmış bir kamera üçlüsü ile geliyor. 13 Megapiksellik f/1.9 ana kamera, 5 Megapiksellik f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılaması için kullanılan kamera cihaza eşlik ediyor.

Cihaza gücünü Samsung’un Exynos 7904 işlemcisi veriyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon, 15W hızlı şarj desteğine de sahip.

Samsung, lansmanı yapılan A60 ve A40s modelleri için çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, telefonların Çin’deki etiket fiyatları yaklaşık olarak, 225 dolar (A40s) ve 300 dolar (A60) ile alıcılarını bulması bekliyor.