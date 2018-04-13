Şu sıralar Note 9 ile gündemde olan Güney Koreli firmanın ilk defa Mart ayında görünen telefonu Samsung Galaxy A6+ (2018) yeni gelen bilgilere göre çıkmaya gün sayıyormuş. Samsung Galaxy A6 ile birlikte ortaya çıkan telefon WiFi sertifikası veren Wi-Fi Alliance‘ın onayından geçerek pazara çıkmaya bir adım daha yaklaşmış.

SM-A605FN/DS model numarası ile ortaya çıkan Galaxy A6+ (2018) için daha öncesinde iddia edilen çift SIM kart desteği de daha kesinlik kazandı. Yakın zamanda HTML5 testinde de gözüken A6 orada da bizlere uzun boyutlarda Infinity Display ile geleceğini kanıtlamış oldu.

Samsung Galaxy A6+ (2018) özellikleri

Öte yandan henüz kesin olmamakla beraber Samsung Galaxy A6+ (2018) ve A6 (2018) için donanımsal özelliklerin de çoğu biliniyor. Buna göre serinin düşük modeli olan A6 (2018)’de 5.6 inç ekran üzerinde 18:9 oran ve 2220×1080 çözünürlük bulunacak. Exynos 7870 işlemci yongası ile çalışacak A6’nın 3 GB belleği ve 32 GB depolama alanı bulunacak.

Galaxy A6+ (2018) ise düşük modelden farklı olarak 6 inç ekrana, 4GB belleğe ve muhtemelen Snapdragon 625 işlemci yongasına sahip olacak. Satış dedikoduları ise iki telefonun da Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarına çıkacağı yönünde. Dolayısı ile ülkemizde görmemiz kesin gibi.