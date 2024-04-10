Bu videoda Samsung’un yeni Galaxy A serisi telefonlarından Galaxy A55 5G modelini kutusundan çıkarıyoruz. Sizce 20.000 TL bandındaki en iyi telefon olabilir mi? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
Samsung Galaxy A55 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm 213 gram
Ekran: 6.6 inç, FHD+, Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nit
İşlemci: Exynos 1480
RAM/Depolama: 8GB/128GB – 8GB/256GB
Kamera: 50MP + 12MP + 5MP / 32MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25W
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
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