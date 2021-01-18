Samsung Galaxy A52 5G TENAA üzerinde görüntülendi!

Samsung Galaxy A52 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon TENAA üzerinde görüntülendi.

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Samsung Galaxy A52 5G TENAA’da listelendi!

Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yoğun çaba harcayan Güney Kore devi, mevcut serilerine yeni üyeler kazandırmaya çalışıyor. Galaxy A52 5G modeli ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan akıllı telefon üreticisi, aldığı sertifikalar ile her geçen gün cihazı çıkarmaya bir adım daha yaklaşıyor. Son olarak TENAA üzerinde görüntülenen akıllı telefon için artık çıkışın çok yakın olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan Samsung Galaxy A52 5G, TENAA listesinde yeni bir detay sunmuyor. Hatta herhangi bir teknik özelliğin ortaya çıkmadığı listelemenin hiçbir şey sunmadığını söylemek yanlış olmaz. 6.5 inçlik Infinity-O AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak. İçerisinde yer alacak işlemci konusunda kesinleşmiş bir bilgi henüz ortaya çıkmazken, cihazın Qualcomm yapımı Snapdragon 750 ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Arka tarafta dörtlü kamera sistemi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun ana kameranın 64 MP değerinde olacağı öğrenildi. Android 11 arayüzü ile bizleri karşılaması beklenen akıllı telefonun son gelişmeler ile birlikte yakın bir zaman içerisinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Bakalım firma, yeni orta seviye 5G özellikli akıllı telefonu ile piyasada önemli bir yere sahip olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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