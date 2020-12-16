Samsung Galaxy A52 4G modeli Geekbench’te görüldü

Samsung, yeni yılda çıkarmayı planladığı Galaxy A52 4G, Geekbench veri tabanında görüntülendi. Böylece cihazın bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

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Yeni yıla hızlı bir giriş yapmayı planlayan Güney Koreli teknoloji devi, 2021’in başlarında yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisini yanında Galaxy A serisine de yeni üyeler kazandırmaya devam edecek. Şirket, orta segment akıllı telefon pazarındaki hâkimiyetini korumak istiyor.

Satış rakamları ile oldukça dikkat çeken Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A52 4G, sahip olduğu bazı özellikler performans testinin sonuç sayfasında kendisini gösterdi. SM-A525F model numarasına sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 720G işlemciden alacak. Qualcomm’un bu sekiz çekirdekli işlemcisinin saat hızı 1,8 GHz olacak. Telefonda ayrıca 8 GB RAM yer alacak.

Samsung Galaxy A52 4G, Geekbench testinde tek çekirdekte 549, çoklu çekirdekte 1.704 puan aldı. Cihaz, Android 11 tabanlı One UI ile birlikte kullanıcılarına sunulacak. Geekbench’te ortaya çıkan bilgiler arasında yer almasa da telefonun 128 GB dâhili depolama alanına sahip olacağı da ifade ediliyor.

Samsung Galaxy A52 4G, 5G’li modelini geçti

Geekbench skorlarına bakıldığında Galaxy A52’nin 4G modeli, hem tek hem de çok çekirdekli testlerde 5G’li modelin karşısında daha yüksek sonuçlar elde etti. Ancak söz konusu cihazlar henüz prototip halde olduğunu ve son kullanıcı deneyimlerinde farklılık göstereceğini belirmek gerekiyor.

Söz konusu akıllı telefonun 4G ve 5G versiyonları arasında yonga seti ve RAM miktarı dışında herhangi bir farklılık olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak tahminlere göre tasarım ve diğer özelliklerinin aynı olması bekleniyor.