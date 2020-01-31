Samsung Galaxy A51 5G, Geekbench testinde görüldü!

Samsung, 11 Şubat‘taki bir etkinlikte Galaxy S20 ailesini Galaxy Z Flip ile birlikte duyuracak. Telefonların ne kadar süre sonra piyasaya çıkacağını merak ediyorsanız, bugün şirketin kendi web sitesinde resmi olarak göründü. Galaxy S20 ailesi 6 Mart 2020 tarihinde çıkış yapıcak.

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Galaxy S20 çıkış tarihi nasıl belli oldu?

Samsung, yakında çıkıcak olan Galaxy S20 serisinden herhangi bir telefon satın almak istiyorsanız e-posta adresinizi girebileceğiniz bir kayıt sistemi oluşturdu. Resmi kayıt sayfasında ise önemli bir not var. ” Teslimatlar 6 Mart’a kadar sürecek.” Çıkış tarihini de bu not sayesinde duyurmuş oldular.

Elbette bu bir Galaxy S20, S20+ veya S20 Ultra ön siparişi değil fakat ön siparişler kayıda açıldığında size bir e-mail gelmesi için bu kayıt gerekiyor.

Tarih Galaxy Z Flip için de geçerli mi?

6 Mart tarihi Galaxy Z Flip için geçerli mi değil mi henüz bir bilgi bulunmamakta. Önceden yayınlanan bir raporda şubattaki tanıtımın ardından kısa bir süre sonra satışa çıkacağı yönünde. Galaxy S20 serisinden önce çıkması bekleniyor.

Eğer bir S20 rezerve ederseniz, Samsung‘un çevrimiçi mağazasından “uygun cihaz ve aksesuarlar için” 35 dolar değerinde bir kredi hesabınıza yüklenicek. Ayrıca fiyatları bilinmesede eski telefonunuzu takas ederek belirli bir indirim alabileceksiniz. Kayıt işleminin bir satın alma işlemi veya ön siparişi garanti etmediğini unutmayın.