Samsung Galaxy A50 kasasını gösterdi

Samsung Galaxy A50 hakkında Galaxy M10 ve M20’nin tanıtımının gölgesinde bir sızıntı meydana geldi. Cihazın kasasını gördüğümüz fotoğraflar bize kamera ve ekran hakkında fazlasıyla bilgi veriyor.

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Samsung Galaxy A50 kasası neleri saklıyor?

Samsung Galaxy A50 cihazını gösteren fotoğraflar telefonun kasasını net bir biçimde görmemize imkan sağlıyor. Arka tarafın sol üst köşesinde üç adet kameranın sığabileceği bir bölüm var. Artık çift kameraların bile tatmin etmediğini düşündüğümüzde üç kamera uygun görünüyor. Kameraların hemen altında ise LED flaş için bir bölüm var. Arka kameralardan birisinin 24MP olacağı söylentiler arasında.

Alışılagelmişin dışında cihazda parmak izi okuyucu için ayrılmış bir bölüm gözükmüyor. Bu çok yüksek ihtimalle ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusunun bizi beklediği anlamına geliyor. Arka tarafın altına doğru baktığımızda ise bir adet USB Type-C ve bir adet de 3.5mm kulaklık girişi dikkat çekiyor.

Telefonun ön tarafını gösteren fotoğrafı incelediğimizde üst taraftaki damla çentik göz alıyor. Samsung ilk olarak çiçeği burnunda M10 ve M20’de damla çentik kullanmıştı. Görünen o ki bundan sonra damla çentiği daha sık göreceğiz.

Dedikodulara göre 4GB belleğe sahip olacak cihaza 64 ve 128GB depolama alanı eşlik edecek. Aynı zamanda 4000mAh bataryaya da sahip olması olası görünüyor.

Cihazın giydirilmiş halinin nasıl gözükeceğine dair bir fikrimiz henüz yok. Ama akıllı telefon dünyasında sızıntıların ardı arkası kesilmek bilmiyor. Yakın zamanda cihaza dair daha fazla bilgi sahibi olacağızdır.