Galaxy A50 DxOMark puanı açıklandı

Samsung Galaxy A50 bağımsız kamera derecelendirme sitesi DxOMark tarafından test edildi. Fotoğraf,video ve genelde değerlendirilen cihaz listeye 44.sıradan giriş yaptı.

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Samsung şubat ayında gerçekleştirdiği lansman ile orta segment için geliştirdiği Galaxy A50 ‘yi tanıtmıştı. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu ile dikkat çeken cihaz bağımsız kamera derecelendirme kuruluşu DxOMark tarafından test edildi. Fotoğraf, video ve genel olarak puanlandırılan cihaz akıllı telefon kategorisine 44. sıradan giriş yaptı.

Samsung Türkiye Garantili olarak 2500 TL bandında bulunulabilen cihaz; fotoğraf tarafında 85, video tarafında 79 ve genel değerlendirme de 83 puan almayı başardı. Aldığı puan ile Galaxy S6 Edge, Galaxy A8 2018 ve iPhone 6 cihazlarının önüne geçen Galaxy A50; General Mobile GM 9 Pro, LG G7 Think Q ve Galaxy A9 cihazlarının gerisinde kaldı. Ayrıca, DxOMark paylaştığı sonuçlarda cihazın LG G8 ve iPhone 8 Plus ile karşılaştırmasına yer verdi.

DxOMark detaylı sonuçları

DxOMark testine giren A50 arka tarafta üç adet kameraya sahip. Ana kamera 25 MP çözünürlüğünde ve 26mm f1.7 diyaframa sahip. İkincil kamera ise ultra geniş açı görevini üstleniyor. Ultra geniş açı kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kamera fotoğraflarda bulanıklık efektini sağlamak amacı ile konulmuş derinlik sensörü. 5 MP çözünürlüğüne sahip üçüncü kamera f2.2 diyafram ile birlikte geliyor.