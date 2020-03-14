Samsung Galaxy A11, özellikleri ile duyuruldu!

Bugün Samsung, resmi basın web sitesinde yeni bir telefon yayınladı. Galaxy A11 ismiyle yayınlanan telefon Samsung‘un yeni giriş seviye telefonu olarak ortaya çıktı. Garip bir şekilde, hala telefonla ilgili bir basın bülteni yok. Fakat telefonun özellikleri ve renderları mevcut.

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Samsung Galaxy A11 özellikleri neler olacak?

Samsung Galaxy A11, adından da anlaşılacağı gibi, Samsung‘un orta sınıf “A” akıllı telefon ailesinin yeni giriş seviye modeli olacak. Cihaz, sol üstte delikli selfie kamerası bulunan 6.4 inçlik, 720 x 1560 çözünürlüklü LCD ekran ile birlikte gelecek. Ön kamerası, f/2.0 diyafram açıklığı bulunan 8 MP değerinde bir kamera olacak.

Galaxy A11‘in arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığı olan bir 13 MP ana kamera, f/2.2 açıklığa sahip 5 MP değerinde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde f/2.4 açıklığına sahip bir derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca cihazın arkasında parmak izi okucuyucusu da mevcut. Cihaz, muhtemelen düşük fiyat ve diğer özellikleri ile birlikte plastik bir arka kasa kullanacak.

Galaxy A11‘in 1.8 GHz sekiz çekirdekli bir işlemcisi var ancak tam olarak hangi işlemci olduğu şu an bilinmiyor. Cihazın 2 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı ram seçeneği ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Şarj desteği konusunda ise cihazda 15W kablolu şarj bulunacak. Ayrıca pili ise 4000 mAh değerinde olacak. A11 siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

Telefonun mağazalarda tam olarak ne zaman bulunacağı, hangi ülkelerde bulunacağı ve hangi fiyattan piyasaya çıkacağı henüz belli değil.