Samsung Galaxy A41, Helio P65 SoC ile Geekbench’te!

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana duyduğumuz Samsung Galaxy A41 modeli Geekbench‘ten geçti ve cihazın önemli özelliklerini ortaya koydu. Karşılaştırma veritabanına göre SM-A415F model numarası taşıyan Galaxy A41, Helio P65 SoC tarafından desteklenecek.

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Galaxy A41 ve Helio P65 ne gibi özelliklere sahip?

Helio P65 SoC işlemcisinden gücünü alan Samsung Galaxy A41, Android 10 ile birlikte gelecek. Testte gördüğümüz kadarıyla 4 GB Ram ile gelecek ancak henüz onaylanmamış bellek seçenekleri var gibi gözüküyor. 6 GB veya 8 GB bellek seçeneği modelleri ile gelebileceği konuşuluyor. Galaxy A41 tekli çekirdekten “1684” puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise “5043” puan alıyor. Bu değerler cihazın önceki modeli olan Galaxy A40‘tan çok daha iyi olduğunu gösteriyor. ARM MT6768V ismiyle geçen işlemci 1.70 GHz frekans değerinde çalışıyor.

Cihazın tahmini diğer özellikleri neler olabilir?

Geekbench testi, Galaxy A41‘in başka özelliklerini ortaya çıkarmadı. Ancak söylentilere gelecek olursak Galaxy A41, 64GB temel depolama kapasitesi, 48 MP değerinde ana kamera, 25 MP büyüklüğünde bir selfie kamerası ve 15W hızlı şarj desteğine sahip 3500 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ayrıca telefonun arayüz olarak One UI 2.0 ile geleceği düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde Galaxy A41 hakkında daha çok bilgiye sahip olmayı umuyoruz.