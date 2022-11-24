Geçen hafta ortaya çıkan Galaxy A54 renderlarından sonra, @OnLeaks, yaklaşmakta olan Galaxy A34’ün renderlarını da paylaştı. Bu, selefi gibi tanıdık bir Infinity U çentik ekranını gösteriyor, ancak arka üçlü kamera tasarımı, bir kamera çubuğuna sahip olmadığı için A33’ten farklı. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A33 dörtlü arka kameraya sahip.

Rapora göre, Galaxy A34 6,5 inç ekrana sahip olacak ve 161,3 x 77,7 x 8,2 mm ölçülerinde olacak, bu da onu esas olarak biraz daha büyük bir ekran nedeniyle A33’ten biraz daha büyük hale getiriyor.

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5000mAh batarya 25W hızlı şarj özelliğini koruyabilir. Selefine benzer şekilde 90Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile gelebebilir.

Exynos 1380 yakın zamanda Bluetooth SIG sertifikası aldı, bu nedenle Galaxy A33 Exynos 1280 SoC tarafından desteklendiğinden Samsung bu SoC’yi kullanabilir.

Samsung Galaxy A34’ün Galaxy A54 ile birlikte 2023 yılının 1. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun küresel lansmanın yanı sıra Hindistan’da da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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